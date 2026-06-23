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打臉范斯！伊朗否認同意IAEA核查　石油解禁60天「估進帳3千億」

▲▼ 美國與伊朗在瑞士舉行首輪談判。（圖／路透）

▲ 范斯赴瑞士參與談判。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國財政部22日正式宣布，針對伊朗石油出口實施為期60天的制裁豁免，有效期至8月21日，此舉預計將為伊朗帶來高達100億美元（約3160億台幣）的石油收益。美伊當天也在瑞士度假勝地布爾根施托克（Bürgenstock）完成首輪核談判，同意在60天內尋求最終協議的路線圖，但雙方對是否允許聯合國核子監管機構人員入境檢查說法不一。

30年來首次　伊朗獲准以美元公開出售石油

綜合BBC等外媒，根據美國財政部發布的緊急授權，伊朗原油及石化產品得以公開生產、銷售與交付，甚至可直接出口至美國境內，相關銀行交易、保險與運輸業務限制也一併解除。這是伊朗自1990年代以來首次獲准以美元計價公開出售石油，改變長期以來依賴地下管道秘密出口的局面。

財政部長貝森特表示，美方此次豁免的條件是伊朗必須承諾維持荷莫茲海峽暢通，並允許國際原子能總署（IAEA）核查人員重返伊朗。副總統范斯也在瑞士稱談判「奠定非常良好的基礎」，並預期核查人員「最快本周即可啟動相關程序」，甚至可能「今天就開始接觸」。

IAEA核查生變？　伊朗：未做出新承諾

但伊朗官方馬上潑冷水，外交部發言人巴蓋伊接受官媒訪問時表示，德黑蘭未就核查人員問題做出「任何新承諾」，與IAEA的所有接觸都將依據議會及最高國家安全委員會既有程序進行。IAEA對此則未立即發表評論。

此前，伊朗在去年6月「12日戰爭」期間美以轟炸後便暫停IAEA進駐特定核設施，IAEA隨後也撤回伊朗境內的有剩餘核查人員。

瑞士談判過程中局勢一度緊張，范斯透露，川普21日發文祭出「美國可能再次重創伊朗」的警告後，伊朗代表團曾揚言退出談判。范斯稱他向伊朗解釋，川普的回應是針對德黑蘭的「言語挑釁」。川普22日也在白宮重申，「如果伊朗不履行協議或行為失當，我將採取必要措施。」

1.2億桶原油待出口　印度等亞洲買家搶進

《紐約郵報》報導，此次豁免對石油市場的影響備受業界關注，美國戰略與國際研究中心（CSIS）能源安全計畫非常駐學者賽格爾（Clay Seigle）估算，以目前市場狀況推算，60天豁免期內伊朗可取得約80億美元收益。他指出，伊朗目前日產原油約300萬桶，其中160萬桶用於出口，隨著中國以外買家重新湧入，出口量有望攀升至每日200萬桶。

另有業界消息人士指出，伊朗目前已有估計約1.2億桶原油裝載到油輪上待機，其中4000萬桶仍在波斯灣，另有8000萬桶已陸續運往亞洲，印度等亞洲買家預料將是最大受益方。

卡達與巴基斯坦以聯合聲明形式確認，雙方已就荷莫茲海峽商船安全通行建立「通訊熱線」，並設立美伊黎三方「衝突降溫小組」，協助平息黎巴嫩軍事衝突。伊朗外長阿拉奇也表示，黎巴嫩局勢將是首個「真正考驗」，以色列與真主黨衝突自20日深夜起已趨於緩和。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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