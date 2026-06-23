重演侵烏劇本？　普丁驚爆「醞釀混合戰」擬偷襲北約4國

▲ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

拉脫維亞情報機構近日示警，俄羅斯正積極籌備針對波羅的海3國及波蘭的混合式攻擊行動，企圖迫使北約（NATO）成員國放棄對烏克蘭的軍事支援。

根據《福斯新聞》，拉脫維亞憲法保護局（SAB）向媒體表示，「我們掌握的跡象顯示，俄羅斯正策劃針對波羅的海國家或波蘭的軍事挑釁」，但並非傳統戰爭，而是飛彈、無人機等混合攻擊，目的在於傳遞警告——若繼續支持烏克蘭將自食其果。

幕僚報喜不報憂 普丁誤判風險恐釀禍

情報單位指出，眼下最令人憂慮的並非俄羅斯已準備好與北約全面開戰，而是普丁身邊的官僚體系報喜不報憂，導致其決策嚴重脫離現實，進而引發誤判風險，「俄羅斯各機構只告訴普丁他想聽的，這種惡性循環可能催生愚蠢且毫無意義的決定。」

俄羅斯研究了伊朗2016年在國際法院對美國提訴的策略，正尋求仿效類似手法，向國際法院提起訴訟，指控波羅的海3國歧視俄羅斯族裔。拉脫維亞情報認為，這套法律攻勢是為日後採取更強硬行動找藉口，和俄國入侵烏克蘭前聲稱保護頓巴斯居民的邏輯如出一轍。

制裁持續發威 俄戰時經濟如紙牌屋

至於西方制裁實際效果，拉脫維亞情報披露，儘管克里姆林宮對外宣稱已消化制裁壓力，但內部評估顯示，制裁正持續發揮作用，壓縮俄國財政資源與軍事開支空間，「戰時經濟不過是搖搖欲墜的紙牌屋。」

情報機構強調，即便烏克蘭戰爭馬上終止，俄羅斯若要重建足夠軍力至少也需3至5年，目前拉脫維亞並未面臨全面入侵威脅，但無人機與飛彈等混合式挑釁行動仍是最迫切的現實隱患。