打伊朗太燒錢！五角大廈追加「2.5兆軍費」　國會阻力重重

▲ 赫格塞斯與川普。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國五角大廈近日向國會提出約800億美元（約新台幣2.5兆元）的追加軍費申請，絕大部分用於支應美伊戰爭相關支出，使得本就規模龐大的國防預算擴張計畫再添變數。

副防長致電參議員 800億預算案送審白宮

《美聯社》報導，據知情人士透露，副國防部長費恩柏格（Stephen Feinberg）上周已分別致電多名參議員，說明這項追加預算案，並知會國會相關委員會稱，800億美元的請款案已送交白宮行政管理預算局（OMB）審議。白宮目前尚未正式向國會提出申請，國防部長赫格塞斯則持續在國會山莊積極走訪遊說。

這份追加預算案在政治上面臨重重阻力，部分議員對總統川普發動對伊戰爭一事本就持保留態度，對後續走向更感憂慮。

民主黨轟：花納稅人錢打人民反對的仗

民主黨參議員莫瑞（Patty Murray）在上月的聽證會上直接砲轟赫格塞斯，「你正在把辛苦工作的家庭所繳的稅金花在一場許多人強烈反對的戰爭上。」民主黨參議院領袖之一沙茨（Brian Schatz）也預估，實際費用恐怕將遠超越800億美元。

800億美元的金額遠高於赫格塞斯上月在國會作證時提出的290億美元，但又大幅低於五角大廈在戰爭初期拋出的2000億美元。據悉，美伊戰爭開打首周的花費就高達113億美元。

共和黨尋求支持 盼納入災害及農業補貼

共和黨方面，印第安納州參議員班克斯（Jim Banks）表示，他支持這筆支出的關鍵在於重建國內國防工業供應鏈，「這是對我們國防工業基礎的投資，把國防生產帶回印第安納州。」北達科他州參議員霍文（John Hoeven）則積極協調，盼能將加州、夏威夷等州的災害救助資金及農業補貼一併納入預算案，以爭取更廣泛的支持。

軍費連番擴張 防長反問核武代價

川普政府此前已就2026財政年度向五角大廈提出1.5兆美元的破紀錄預算案，較本財政年度暴增近5成。共和黨人同時希望另外透過常規撥款程序爭取約1.1兆美元，以及在今夏以黨派路線投票方式再追加3500億美元。面對外界質疑，赫格塞斯在聽證會上則反問，「讓伊朗取得核武的代價又是多少？」