神戶公寓驚見「冰櫃藏屍」！肢解後分裝進塑膠袋　停電腐爛飄惡臭

▲神戶市中央區某4層樓公寓，警方在大型冰櫃發現肢解遺體。現場拉起封鎖線。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本兵庫縣神戶市驚傳公寓冰櫃藏屍案，一名男性死者被發現遺體遭肢解後存放於大型冰櫃內，警方研判死亡時間約為2011年12月。住戶聞到惡臭後通報管理公司，最後終於被警方發現，遺體身分已確認為前屋主西口豐，若仍在世應為57歲，目前警方以毀壞遺體與棄屍方向偵辦，持續追查當年死因與相關經過。

綜合《日本放送協會》、《產經新聞》與《朝日新聞》等日媒報導，案發地點位在日本兵庫縣神戶市中央區中山手通6丁目的住宅區，一棟4層樓公寓的3樓。警方本月20日進入屋內後，在玄關附近的廚房位置發現一台大型冰櫃，內部竟存放一具遭切割的成年男性遺體，且遺體以塑膠袋分裝，上半身與下半身分別包裹存放。

警方指出，該遺體經司法解剖後，仍無法釐清確切死因，但推估死亡時間為2011年（平成23年）12月，且研判死者當時確實居住該房間。警方表示，遺體是從腹部遭切割分離，研判為死後遭利器分屍，且上半身穿著T恤、下半身則為內褲。

遺體狀態顯示，其曾在冷凍環境中保存一段時間，之後因住戶慘遭斷電，冰櫃停止運作，導致遺體逐漸解凍腐敗後，散發出明顯惡臭。

調查指出，今年3月起，便陸續有其他居民向管理公司反映「聞到惡臭」，警方19日接獲通報後介入，20日通報業者解鎖，進入房內搜索時發現遺體。室內有寢具、家具擺設，儘管尚未發現明顯遭破壞或大規模翻動的痕跡，但死者的身分證件、住處鑰匙與貴重物品均未被尋獲，成為案件關鍵疑點。

警方表示，該遺體經比對身體特徵後，已確認死者為前住戶西口豐。調查顯示，西口豐生前職業不明，若生存至今應為57歲。警方指出，目前尚未掌握其生前有明確糾紛紀錄，也未曾接獲失蹤人口通報。

警方已於昨（22）日針對本案成立搜查本部，以毀壞遺體與棄屍等嫌疑展開調查，並不排除進一步朝殺人方向偵辦。至於案發房間的使用狀況、後續居住者變動，以及是否涉及刻意藏匿遺體等情節，仍有待進一步釐清。