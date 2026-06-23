金正恩狠嗆美韓！再提「強化核武能力」：目標壓倒全世界

▲北韓最高領導人金正恩，20至22日主持朝鮮勞動黨中央委員會第9屆第2次全員會議。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩20至22日主持朝鮮勞動黨中央委員會第9屆第2次全員會議擴大會議，再度強調「強化核武」與鞏固擁核國地位的戰略方向，重申將南韓視為敵對國家，同時譴責美國與南韓核協商小組（NCG）會議及南韓核動力潛艦計畫，針對安全局勢表達強硬態度，認為美國與南韓的舉動讓緊張情勢升溫。

此外，會議還涉及軍事建設、對外戰略、經濟政策以及人事調整等多項重大決策。

根據北韓官媒《朝中社》今（23）日報導，本次會議由金正恩親自主持，自20日起連續進行3天，針對國家中長期戰略進行調整與部署。金正恩表示，黨與國家政策方向以及短中長期任務已得出「重要結論」，同時要求持續推動國防力量建設。

在核武政策部分，金正恩再度重申強化核武發展，並徹底行使擁核武國的地位。金正恩指示，將加速落實更為龐大、創新且具有鼓舞性的計畫，推動北韓核武技術持續發展，同時要求以「震懾全球為目標」，持續提升軍事實力。金正恩強調，國防資產建設必須持續進行，且完全依照北韓的方式推動。

軍事建設方面，金正恩重申包括4月軍方已決定推動實施的1萬噸級「戰略誘導飛彈巡洋艦」建造計畫，同時要求加強海軍布局，推動新基地建設。此外，他提到要完成「南部邊境要塞化工程」，並擴建海軍艦隊相關基地，以強化整體防衛能力。

在對外政策，會議再度重申對南韓立場，包括堅定維持將南韓視為最具敵意國家的對抗原則。北韓點名美國與南韓的核磋商小組（NCG）第6次會議，以及南韓核動力潛艦建造計畫，指控美韓持續強化軍事同盟與核作戰體系，導致韓半島（朝鮮半島）局勢惡化。

除軍事與外交議題外，本次會議也觸及經濟與建設政策。金正恩要求推動煤礦工業發展，並自明年起展開全國煤礦地區住宅現代化工程，同時並行推進「地方發展20×10政策」，形容該計畫為與農村住宅改善同等規模的重大建設工程。

在人事方面，會議亦進行多項調整。原任勞動黨政治局常務委員、中央委員會秘書及組織指導部長的金才龍遭解除職務，由趙甬元接任黨組織指導部長，並兼任黨書記職務。