以黎和平浮現曙光？美國推動全面協議　以色列卻憂遭「綁手綁腳」

▲左起為美國副總統范斯、巴基斯坦總理夏立夫、卡達首相兼外交大臣穆罕默德。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

在美國川普政府積極介入中東外交之際，以色列與黎巴嫩預計24日在美方斡旋下展開新一輪直接談判，涵蓋軍事與政治議題，盼朝向「全面和平與安全協議」邁進。不過，以色列卻憂心，美國近期與伊朗達成的新共識，恐讓德黑蘭進一步擴大對黎巴嫩的影響力，甚至限縮以軍打擊真主黨的行動空間，雙方對未來局勢出現明顯分歧。

根據美媒《CNN》，美國國務院表示，新一輪以黎談判將分為軍事與政治兩條軌道進行，首先舉行聯合會議，之後分別展開軍事與政治磋商。美方代表由國務院顧問霍勒（Dan Holler）與國防部國際安全事務助理部長齊默曼（Daniel Zimmerman）率領。

美國官員強調，「我們共同的目標是徹底終結暴力循環」，希望協助以色列與黎巴嫩以兩個主權國家的身分展開協商，尋求長期和平與安全。美方表示，談判將持續推進兩國之間的全面和平與安全協議。

▲以色列軍方19日對黎巴嫩南部發動超過150次空襲。（圖／路透）

然而，根據美媒《Axios》，以色列政府私下對美國近期與伊朗達成的相關安排感到不安。兩名以色列消息人士透露，伊朗成功將黎巴嫩問題納入與美國的談判議程，藉此維護其在黎巴嫩的重要代理勢力真主黨。以色列擔心，美方為推進與伊朗的外交談判，可能被迫約束以軍在黎巴嫩的軍事行動。

報導指出，美伊日前簽署的諒解備忘錄（MOU）要求雙方及其盟友停止敵對行動，並維護黎巴嫩的領土完整與主權。雙方在瑞士會談期間還同意成立新的「衝突降級協調機制」（deconfliction cell），由美國、伊朗、黎巴嫩，以及巴基斯坦與卡達等調停方共同參與，以確保停火得以維持。

不過，以色列認為，這項新機制削弱了2024年由美國拜登政府斡旋達成的停火安排。當時以色列保有針對真主黨即時威脅與潛在威脅採取軍事行動的權利，但在新的架構下，以軍行動空間恐被限縮至僅能應對迫在眉睫的即時威脅。

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

此外，過去監督停火的機制由以色列、黎巴嫩、美國與法國共同參與，如今新架構卻納入伊朗，而以色列並非直接參與方，也引發耶路撒冷當局疑慮。

據傳，以色列總理納坦雅胡尤其擔憂黎巴嫩議題的發展，甚至比美伊核談判內容更為關切。他近日透過親近人士與川普團隊接觸，希望影響美伊談判方向。對此，美方官員則反駁，稱以色列無須擔心，「以色列並未被排除在機制之外，因為美國就在機制之中。」

儘管雙方立場仍有落差，美國仍希望透過降低衝突風險、促使伊朗約束真主黨，為以黎談判創造更有利條件。

依照規劃，雙方正研議以色列逐步撤出黎巴嫩南部部分地區，換取黎巴嫩政府軍進駐接管，以防止真主黨重新建立軍事據點。不過分析認為，要讓真主黨最終解除武裝，短期內恐怕仍看不到實現的可能。