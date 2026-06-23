伊朗稱掌控荷莫茲海峽　強調「由我們管理」！阿曼重申免收通行費

▲荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖長達110天。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

阿曼外交大臣布賽義迪（Badr bin Hamad Al Busaidi）稍早在阿曼首都馬斯開特密會伊朗高層，雙方重申將遵守國際法，全力保障荷莫茲海峽航行安全，並承諾暫不收取通航費。不過，伊朗首席談判代表隨後卻強硬放話，強調「荷莫茲海峽將由伊朗全權管理」，並透露本次談判涉及解凍資產與石油銷售。

阿曼外交大臣布賽義迪在社群平台X發文，表示他日前在馬斯開特親自接待伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi），兩名伊朗高層稍早在瑞士結束與美方的第一輪停戰談判，便馬不停蹄地飛抵長期擔任美伊「調解人」的阿曼密會。

布賽義迪強調，雙方針對美伊最新簽署的諒解備忘錄（MOU）中，最關鍵的「荷莫茲海峽條款」進行了建設性討論，並重申承諾海峽「免通航費」（toll-free）與安全通行。

▲伊朗外交部長阿拉奇、伊朗國會議長卡利巴夫偕同伊朗談判代表團。（圖／路透）

然而，相較於阿曼官方溫和的聲明，伊朗首席談判代表、同時也是議長的卡利巴夫在回程專機接受伊朗國營媒體訪問時，態度顯得相當強硬。根據《以色列時報》，他當場向國際社會宣示主權，堅稱「荷莫茲海峽將會由伊朗來管理」，儘管他隨後補上一句會遵循國際法規，但也展現出伊朗對該海域的絕對掌控權。

卡利巴夫受訪時表示，「希望我們能夠重新啟動這條海峽的通航能力，並為區域和全球經濟帶來繁榮。」

此外，卡利巴夫首次對外證實，在與美國的談判談判桌，雙方已經實質觸及了敏感的經濟命脈，包括「釋放伊朗被凍結的資產」、「恢復伊朗原油對外銷售」等關鍵議題，顯示伊朗正試圖以海峽通航權換取實質的經濟解禁。

儘管在美伊這次簽署的備忘錄，雖明文規定伊朗必須在60天過渡期以內，採取實質措施確保各國船隻在免除通行費的狀況下安全通過荷莫茲海峽。但全球海運業者私底下依舊提心吊膽，擔心伊朗未來可能會改用「服務費」、「特殊保險費」、「保險手續費」等各種名義，變相向來往的貨輪與油輪收費。