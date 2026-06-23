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川普嗨喊「石油收入」專買美農產品！　伊朗秒打臉：沒義務

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗上周簽署臨時協議，美方不僅解除對伊朗港口的封鎖，更批准恢復進口伊朗石油。不過，這筆龐大石油收入究竟該怎麼花？美國總統川普（Donald Trump）表示，伊朗解凍的資金理應「專門」用來向美國購買玉米、黃豆等農產品；但伊朗央行總裁隨即反駁指出，雙方簽署的文件中「根本沒這項義務」。

美放行石油進口　川普警告伊朗「放規矩點」

根據《路透社》報導，在瑞士和平會談取得進展的背景下，美國海軍18日先是解除了自4月以來大幅削減伊朗石油出口的港口封鎖；緊接著，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也批准恢復進口伊朗石油及煉油產品至美國，效期至少到今年8月。

川普22日被媒體問到，是否能保證伊朗不會利用這筆龐大的石油收入重建軍力時，川普並未給出明確承諾，僅語帶警告地放話，「他們照理說不該那樣做，我們拭目以待。如果伊朗不履行協議，或者他們不放規矩一點，我會採取我該採取的手段。」

川普嗨喊「美國農夫發財了」　稱伊朗9千萬人吃不飽

川普隨後在白宮簽署行政命令的活動上強調，這筆解凍的資金應該優先用來為人民採購糧食，「這筆錢最後全都會以購買糧食的形式回流（美國），這正是他們極度需要的。他們有9100萬人口要養，卻連飯都吃不飽。所以，我們放行的這筆資金，最後會進到我們美國農夫的口袋裡。」

川普更樂觀預期，伊朗未來將專門向美國採購玉米、黃豆等農產品，「這應該會是一大筆訂單，希望真是如此，我們的農民會非常高興。」

伊朗央行總裁秒打臉　冷回：沒義務買美國貨

然而，川普話才說完不到幾小時，伊朗方面就傳出完全不同的聲音。伊朗半官方的《塔斯尼姆通訊社》報導，伊朗央行總裁赫馬蒂（Abdolnaser Hemmati）22日受訪時直接反駁川普的說法。

赫馬蒂強硬表示，在雙方現行的合作備忘錄（MOU）等已簽署文件中，根本沒有任何一條規定伊朗必須向美國購買農產品。他直言，剩餘的解凍資金不一定非得完全用於民生物資，也可以用來採購其他不在制裁名單上的非制裁商品。

不過，赫馬蒂也沒有完全把話說死。他指出，伊朗每年都需要進口數十億美元的基本民生物資與藥品，對德黑蘭當局而言，從哪個管道付錢並不重要，「如果美國產品在價格與品質方面優於其他國家，伊朗不排除向美採購。」

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