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日圓逼近40年新低！傳美日財長緊急視訊會議　釋出干預訊號

▲▼日圓兌美元。（圖／路透）

▲日圓兌美元匯率持續走弱，逼近40年來歷史新低。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日圓兌美元匯率持續走弱，逼近40年來歷史新低。最新消息指出，日本財務大臣片山皋月與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已緊急召開線上視訊會議。日媒指出，雙方極可能已就「干預匯市」的可能性進行實質協議。

日圓驚見161.9新低　傳美日財長緊急「線上密會」

綜合日媒報導，知情人士指出，外匯市場在22日晚間約11時，日圓相場一度失守大關，重貶至1美元兌換161.90日圓左右，距離約39、40年來的極端貶值水準僅剩一步之遙。

在歷史性波動的敏感時刻，片山皋月與美財長貝森特秘密舉行線上視訊會議，討論重點即是因應日圓逼近歷史低點的行動選項。外界普遍預估，面對日圓深不見底的跌勢，兩人已在會中針對「拋美元、買日圓」的外匯干預可能性進行了深入議論。

事實上，日本政府與日本央行（日銀）在今年4月底至5月期間，就曾狂砸約11兆7000億日圓（約合新台幣2.4兆元）進場阻貶，但成效不彰，日圓貶值傾向至今依然毫無緩解。

升息1碼擋不住　通膨、美伊戰爭雙重夾擊

即便日本央行上周才剛宣布升息1碼，將基準利率調高至1.00%，但市場普遍擔憂日銀調高借貸成本的步調「不夠快、不夠狠」，根本無法迅速抑制通膨。再加上美伊戰爭爆發推升全球油價，原油進口成本暴增對仰賴能源進口的日本經濟造成沉重壓力。

到了台灣時間周二（23日）上午，日圓兌美元匯率約在161.58日圓附近震盪，依然處於極度疲弱的歷史低檔。片山皋月本周稍早曾嚴正警告，當局將在必要時對外匯市場採取適當行動，然而日本官方近期的「口頭干預」，在多頭美金的賣壓前幾乎全面失靈。

交易員：本周恐測試162關卡！美日協商欲震懾市場

紐約三井住友信託銀行的資深交易員山本健分析指出，日本當局在這個時間點罕見透露與美方進行協商，背後有著極深的政治意圖，「官方可能希望透過美日協商這一舉動傳達一項訊息：他們正與美國協調行動，而且進場干預匯市的門檻並不高。」

不過山本健也直言，雖然市場目前對官方「突襲干預」的擔憂已經急遽升溫，但導致日圓疲弱的根本因素（台美日利差、避險情緒）並未實質改變。

隨著美國聯準會（FRB）年內恐再度升息的觀測升溫，導致「賣日圓、買美元」的連鎖效應加劇，美元兌日圓本周極有可能進一步測試162的歷史心理關卡。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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