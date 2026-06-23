甲骨文「砸582億資遣費」裁員2.1萬人！　科技業失業潮恐擴大

▲雲端運算巨頭甲骨文（Oracle）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

雲端運算巨頭甲骨文（Oracle）最新發布的年報顯示，隨著公司持續進行業務重組，加上內部營運大舉導入人工智慧（AI），導致其2026財年的員工總數大幅縮減13%，等同於一口氣裁減了約2.1萬名員工。

導入AI與業務重組 一年內銳減2.1萬人

根據甲骨文22日公布的年報，截至2026年5月31日為止，該公司的員工總數已下降至14.1萬人，與去年同期的16.2萬人相比明顯縮水。

文件指出，這次大動作調整人事，是為了因應包含管理階層與產品變更、員工績效問題、策略轉型以及企業併購等多重因素。

事實上，在年報公布前，今年初就已有多篇報導指出甲骨文正在解雇數千名員工，而對此《路透社》提出置評請求，甲骨文並未做出回應。

裁員重組代價高昂 資遣費狂飆至18.4億美元

為了這波重組計畫，甲骨文也付出了高昂的代價。財報資料顯示，該公司在2026財年共計支付了約18.4億美元（約台幣582億元）的資遣費與其他退職相關費用，相較於上一個財年花費的3.74億美元（約台幣118.3億元），激增了數倍之多。

目前整個科技業正籠罩在AI衝擊導致失業的集體焦慮中。根據專門追蹤產業裁員狀況的網站Layoffs.fyi統計，今年以來已有196家科技公司傳出裁員，累計波及超過11萬9800名員工。

與OpenAI、Meta結盟 「燒錢發債」力抗亞馬遜與微軟

長期以來在雲端運算產業規模相對較小的甲骨文，近幾個月積極展現野心，接連與OpenAI以及Meta簽下大型資料中心合作案，試圖與亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）等強勁對手正面對決。

然而，不同於其他科技巨頭能依靠龐大的現金流來支應巨額開銷，甲骨文必須仰賴燒錢和發行債券。今年以來，甲骨文的股價已經下跌了約10%。

甲骨文在本月初曾表示，預計目前的財年淨資本支出將達到約700億美元。為了填補這筆龐大的資金缺口，公司計畫透過發行債券和股票再籌集400億美元，其中包括先前已經宣布的200億美元股票發行案。