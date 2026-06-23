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早上喝咖啡心悸又頭痛？　醫生傳授3招「血管零負擔」喝法

▲▼ 咖啡。（圖／CFP）

▲「起床先來杯咖啡」是許多上班族提神、振奮精神的固定儀式。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

「起床先來杯咖啡」是許多上班族提神、振奮精神的固定儀式。不過日本醫生指出，在門診諮詢血壓或動脈硬化的患者中，常有人表示「只有早上血壓高」或出現「心悸」，追查背後的日常習慣，往往與一大早空腹喝咖啡脫不了關係！醫生特別提醒，剛起床的身體其實比想像中更容易受到刺激，並傳授3招不增加血管負擔的正確喝法。

剛起床身體面臨「輕微脫水」　空腹喝咖啡恐讓血壓急飆

日本外科醫師甲斐沼孟解析，由於睡眠期間沒有補充水分，人體剛起床時其實處於輕微脫水狀態，此時血液黏稠度較高，血管也正處於收縮狀態。不僅如此，當人在醒來的同時，體內會自然分泌名為「皮質醇」的荷爾蒙，導致血壓原本就容易偏高。

若選擇在這個時間點攝取咖啡因，會瞬間刺激交感神經，導致血壓容易急速飆升。特別是在「空腹」狀態下影響更為劇烈，咖啡因會迅速被胃腸吸收，促進心跳加快與血管收縮。若民眾曾有過大清早喝黑咖啡，卻感到頭部抽痛、胸口心跳加速的經驗，很可能就是身體出現了這類強烈反應。

▲▼南韓研究，亞洲人攝取咖啡也能降低死亡風險。（示意圖／CFP）

▲醫生建議不要起床馬上喝咖啡，而是間隔30分鐘到1小時左右。（示意圖／CFP）

50歲男只有早上血壓破140　醫生抓出背後元兇

醫生分享實際臨床案例，一名50多歲的男性在健康檢查時的血壓明明都在正常範圍內，卻因「只有早上血壓有時會超過140」前來諮詢。經詢問生活習慣後發現，該名男子起床後都會立刻喝一杯濃咖啡，接著就匆忙準備出門上班，且平時幾乎不怎麼喝水。

後續經過醫生建議，該名男子調整作息，改為「起床後先喝水，並將咖啡移到早餐後才喝」，僅僅是這項改變，他早上的血壓就成功恢復穩定。

醫生提醒，除了這類案例外，家族中有高血壓或腦中風病史者、體質容易緊張受壓的人也需要特別注意，這類人的血管反應較大，更容易受到咖啡因影響。

醫生授3招補救！咖啡不必戒　這時間喝最安全

想喝咖啡又不想增加血管負擔？醫生建議民眾不需要因此戒掉咖啡，但飲用的順序和時機至關重要，可透過以下3招進行調整，

第一招「喝咖啡前先喝水」：起床後先喝一杯常溫水，光是這個動作就能降低血液黏稠度，舒緩血管的緊張感。

第二招「注意飲用時機」：建議不要起床馬上喝，而是間隔30分鐘到1小時左右，如果是安排在「早餐後」飲用，就能大幅抑制血壓飆升。

第三招「調整份量與濃度」：早上的咖啡可以泡得淡一點，且不必堅持喝黑咖啡，只要加入少許牛奶，就能讓咖啡因的吸收速度變得更溫和。醫生呼籲，每天透過這些小小調整，就能確實減輕血管的負擔。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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關鍵字：

咖啡血壓皮質醇

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