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法國熱浪今年已18死！　2幼童自家外車內昏迷亡

▲歐洲熱浪侵襲，許多人藉由玩水降溫。（圖／路透）

▲歐洲熱浪侵襲，許多人藉由玩水降溫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

歐洲熱浪持續升溫，法國22日再傳死亡案例，全國至少已有18人喪命，其中包括2名被留在車內的幼童。這波高溫同時打破法國多地歷史紀錄，英國氣象單位也警告，本周氣溫可能創下有紀錄以來最熱的6月天氣。

路透報導，法國西部葡萄酒產區波爾多（Bordeaux）22日氣溫飆升至41.9度，打破去年8月創下的當地紀錄；中部城市普瓦捷（Poitiers）則測得41.2度，刷新1947年以來最高紀錄。

鄰近的西班牙同樣遭受酷暑侵襲。向來氣候較涼爽的北部城市聖塞巴斯提安（San Sebastian）氣溫逼近40度，超過當地6月22日歷史平均值的兩倍。路透氣候監測數據顯示，歐洲22日是全球偏離歷史正常氣溫最嚴重的大洲。

世界氣象組織（WMO）今年4月發布報告指出，歐洲暖化速度已超過全球平均的2倍。

法國東南部卡龐特拉（Carpentras）檢察官表示，2名分別為2歲及4歲的幼童被母親發現昏迷在住家外停放的轎車內，急救人員到場後仍無法挽回生命。

此外，波爾多地區也有3名年齡介於80歲至95歲的長者，於周末因高溫引發健康問題死亡。

法國民防單位發言人布朗熱（Jerome Boulanger）則呼籲民眾僅在有救生員監督的水域游泳。從周日至周一，法國已通報13起溺水死亡事件。官方數據顯示，去年熱浪期間，法國溺水死亡人數較平時暴增172％，許多人因試圖消暑而冒險下水。

倫敦帝國學院（Imperial College London）極端天氣與氣候研究員巴恩斯（Clair Barnes）表示，這波影響歐洲大部分地區的熱浪屬於「歐米伽阻塞」（Omega block）現象，其名稱來自高空氣流形狀類似希臘字母Ω，中間聚集大量熱空氣，兩側則是較冷空氣。

她指出，來自北非撒哈拉沙漠的熱空氣持續被帶往歐洲，加上天氣系統移動緩慢，導致幾乎沒有風勢能夠帶來降溫效果。

巴恩斯表示，氣候變遷正使熱浪與暴風雨變得更加頻繁且更加劇烈，不僅推升氣溫，也使降雨變得更極端。

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