塔塔電子遭駭客入侵！　蘋果、特斯拉「機密設計圖」全丟暗網外洩

▲印度電子代工巨頭「塔塔電子」（Tata Electronics）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印度電子代工巨頭「塔塔電子」近日坦承遭到網路攻擊。一個名為「世界解密」（World Leaks）的勒索軟體駭客集團聲稱，已經成功竊取該公司逾20萬份、總容量高達630GB的內部數據，並將疑似蘋果與特斯拉的商業機密與零件設計文件放上暗網兜售。據悉，蘋果目前已針對這起資料外洩事件，緊急展開全面分析。

塔塔證實系統遇駭 聲明強調「營運正常」

根據《路透社》報導，塔塔電子（Tata Electronics）於聲明中向媒體證實，幾週前確實發現內部部分系統出現「資安事件」，但公司強調在發現異常後，已馬上啟動應變機制，「這次事件完全沒有影響到我們各項業務的運作，目前一切正常。」

儘管塔塔試圖淡化影響，但有知情人士透露，塔塔已收到駭客針對此次竊取資料提出的勒索贖金要求。對此，塔塔電子拒絕發表任何評論；蘋果（Apple）未回覆置評請求，但正在進行全面調查；另一家受害大廠特斯拉（Tesla）也暫無回應。

630GB機密丟暗網 員工護照也遭看光

過去曾聲稱成功駭入知名品牌耐吉（Nike）的「世界解密」，這次在一般搜尋引擎找不到的暗網上，公布了這批從塔塔竊取的檔案。印度資安研究員克里希南（Rakesh Krishnan）指出，這些龐大的機密資料，至少從6月10日起就能在暗網上公開瀏覽。

另一名資安研究員拉賈哈里亞（Rajshekhar Rajaharia）在檢視檔案後表示，這超過20萬份的檔案中，不僅包含跨國客戶的商業機密，更有橫跨多年的事件紀錄檔、員工電子郵件，甚至連外籍員工的護照影本也遭到無情曝光。

蘋果品管標準 特斯拉「高地計畫」全淪陷

拉賈哈里亞分享的螢幕錄影畫面顯示，只要在資料庫搜尋「Apple」，就會跑出181個檔案，包含標註「com.apple.factorydata」的工廠資料與材料規格文件。其中一份長達52頁的文件，更是詳細記錄了iPhone電路板零件的品管檢驗標準；若搜尋塔塔主要iPhone組裝廠所在地「霍蘇爾」（Hosur），也能找到33個相關檔案。

在特斯拉的部分，資料庫中出現了一個標示「NV36 充電埠控制器-北美」的資料夾，業界研判為Model Y休旅車升級版的零件；另一份標示為「商業機密」的2023年文件，更直接秀出了Model 3改款房車內部代號「高地計畫」（project Highland）的相關圖稿。

這些外洩檔案皆帶有蘋果與特斯拉「專有及機密資訊」的明確標記。

供應鏈再受挫 莫迪「製造大國夢」遇挑戰

塔塔電子目前大約佔了蘋果印度iPhone產量的三分之一，其餘產能則由富士康（Foxconn）包辦。塔塔正積極成為蘋果在中國以外最重要的製造夥伴，這項擴張計畫也是印度總理莫迪（Narendra Modi）欲打造全球電子製造大國的重要基石。

然而，塔塔日前才因廠房附近疑似污染農地遭到當局調查，去年旗下捷豹路虎（Jaguar Land Rover）也曾遭網路攻擊而停產六週。此次外洩事件凸顯全球企業防護依然脆弱，無疑是蘋果供應鏈的又一次重大挫折。

業界人士透露，塔塔上週已將資料外洩一事通知了部分iPhone組裝員工，而印度電腦緊急應變小組目前則未做出回應。