太子集團「中國籍軍師」日本落網！　竟持有「高度專門職」簽證

記者張方瑀／綜合報導

被美國與英國政府認定為亞洲最大規模犯罪集團、並實施經濟制裁的柬埔寨中資組織「太子集團」，其一名高層幹部日前遭到日本警視廳逮捕。根據辦案人員於23日透露，這名幹部在日本的居留資格竟然是高門檻的「高度專門職」，目前日本警方正針對其經營的公司實際狀況以及取得資格的經過展開調查。

涉嫌提交不實戶籍登記 44歲中國籍幹部東京被捕

根據辦案人員透露，遭到逮捕的男子為現年44歲、來自中國的嫌犯胡錫（Hu Xi，音譯）。他涉嫌於今年4月20日向東京都中央區公所提交不實的遷入戶籍登記，因涉犯「電磁紀錄不實登記及行使」等罪嫌遭到警視廳逮捕。

為取得日本永久居留權 變更住址交由代理人處理

調查指出，胡錫在東京都千代田區擔任一家公司的負責人。根據該公司的登記資料顯示，該公司於2023年4月成立，主要以從事貿易業與房地產業等為目的。

而胡錫的住址在被指控提交不實遷入登記的今年4月20日，由大阪府吹田市變更為東京都中央區，並於隔日（21日）完成變更登記。

據辦案人員指出，胡錫在到案後供稱，「我是為了取得日本的永久居留權才遷移戶籍，這件事都是交由委託代理人處理。」

名列美英制裁名單 嫌犯竟是柬埔寨太子集團「軍師」

令人震驚的是，胡錫在日本所持有的居留資格為「高度專門職」。該資格是日本政府核發給在日本國內從事企業經營等工作，且滿足特定條件的外籍人士。

警視廳目前正全力清查該公司實際的營運狀況，以及胡錫取得該居留資格的詳細過程。

根據美國財政部資料，太子集團將總部設於柬埔寨首都金邊，並在該國設立了多個巨大的專屬據點，驅使人們在當地從事詐騙行為。而這名在日本取得高度專門居留資格的胡錫，則被視為是太子集團會長陳志的「軍師」。