伊朗點頭建「荷莫茲熱線」直通美國！　航運量驚人回升

▲伊朗當局同意針對「荷莫茲海峽」建立一條專屬電話熱線。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗當局同意針對「荷莫茲海峽」建立一條專屬電話熱線，確保船隻在通過該水域時，能有效預防並化解與美國及其他國家的任何誤會。隨著美伊談判釋出善意，該海域的商業航運量也出現了顯著回升。

專屬熱線直通荷莫茲海峽

根據CNN報導，伊朗首席談判代表加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）22日證實，伊朗與美國已經達成協議，將建立一套完善的協調機制，其中包含一條專屬電話熱線與通訊中心，「這樣一來，如果出現任何模糊空間或問題，船隻就可以直接聯絡該中心。」

當被問及熱線的具體運作方式時，加利巴夫直白地表示，「如果美國人對任何事情有異議，或者有任何船隻需要確認航線或任何狀況……他們都可以打這通電話。」他強調，這條熱線將成為確保海峽維持最高水準安全與交通流量的關鍵。

荷莫茲海峽將「依伊朗安排管理」

加利巴夫進一步指出，從現在起，荷莫茲海峽將「依照伊朗的安排來管理」，且局勢絕不會退回到戰爭爆發前的情況。

他承諾，伊朗將嚴格遵守國際法，若遇問題將迅速採取行動解決，「這很正常，就像黎巴嫩或其他地方可能會出狀況一樣，荷莫茲海峽也可能會出問題。正如大家所看到的，有些晚上甚至還發生了衝突。」

除此之外，加利巴夫更透露，在此次瑞士談判中，雙方已經敲定解凍伊朗高達120億美元資金的管道，同時也對解除石油制裁的相關細節達成了共識。

GPS干擾大減 海峽航運量穩定回升

隨著美伊雙方談判持續推進，海峽的緊張氛圍明顯降溫。根據全球航運觀測平台MarineTraffic最新數據顯示，過去24小時內，已有至少24艘商船順利通過荷莫茲海峽，其中包括8艘油輪與2艘貨船駛離波斯灣（Persian Gulf），另有8艘油輪及6艘貨船正駛入波斯灣。

事實上，自今年2月底伊朗戰爭爆發以來，該海峽的通航率一度遭到重創，前幾個月更頻繁出現嚴重的「GPS訊號欺騙」（spoofing），這種惡意的導航干擾手段會導致船隻的定位出現在錯誤位置。

不過，隨著熱線機制的建立與談判進展，干擾情況在近日已大幅減少，航運數據的回升也顯示出該區域的貿易路線正逐步恢復穩定。