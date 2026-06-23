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日單身姊脫口「靠姪女養老」　弟神回：孩子們有自己的人生

記者黃翊婷／綜合報導

日本57歲女子由美未婚未生，雖然擁有1200萬日圓的存款，仍對自己未來的高齡生活感到擔憂，有一次在閒聊中她開玩笑提到，希望姪女以後能幫忙照顧她，沒想到弟弟一句「孩子們有他們自己的人生，不應該把他們當作依靠」，讓她瞬間清醒，並開始重新審視及思考規劃自己的老年生活問題。

▲▼吃飯,老年人吃飯,老人吃飯,晚餐,午餐。（圖／CFP）

▲由美因為弟弟的一句話，重新審視並規劃自己的老年生活。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，57歲的由美是一名上班族，年收入大約430萬日圓（大約新台幣84萬元），並擁有1200萬日圓（大約新台幣235萬元）的存款，她獨自居住，未婚未生，小3歲的弟弟則育有3名子女，孩子們均已成年，她與姪子姪女之間感情也很融洽，「只要這些孩子在，總覺得自己並不是完全孤單。」

然而，在一次家族聚餐中，大家剛好聊到姪女的婚事，她半開玩笑提到，大家都各自擁有家庭，只有她好像越來越孤單，「以後要是有什麼事，就讓姪女照顧我吧」。沒想到弟弟聽到之後，神情嚴肅拒絕並表示，「姊姊如果有事，我一定會幫忙，但孩子們有他們自己的人生，不應該把他們當作依靠。」

由美表示，父母離世之前，曾叮囑弟弟要多照顧她，弟弟一直謹記在心，雖然她說「讓姪女照顧我」只是玩笑話，並非真的打算依賴孩子們，但弟弟的回答讓她發覺，自己早在內心深處認定「因為是家人，出了事總能彼此幫忙」，於是回家之後她開始反思，若老了以後真的發生什麼事情，究竟該怎麼辦。

「弟弟的話當下真的讓我很衝擊，但現在回想起來，或許這正是促使我正視現實的重要契機。」由美說，她重新檢視年金定期通知後，便開始進行老後資金試算，同時規劃生活筆記，為老後生活提前做準備，畢竟「指望有人會替自己處理」與「事先為自己做好準備」，兩者之間存在根本上的差異。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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