盧比歐將訪波斯灣3國　重建互信並談對伊協議

▲美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）將於23日啟程訪問阿拉伯聯合大公國、科威特及巴林，這也是美國與伊朗就終結中東戰爭展開談判以來，他首度訪問波斯灣地區。外界關注，盧比歐此行除了協調美伊談判後續進展，也將面臨修補美國與波斯灣盟友關係的挑戰。

法新社報導，美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，盧比歐此行將持續至25日，重點討論美國與伊朗簽署的終戰諒解備忘錄（MOU）、確保船隻能自由且安全通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），以及維護區域和平與穩定等議題。

聲明指出，盧比歐將分別與阿聯、科威特及巴林官員會晤，並於25日在巴林與波斯灣合作理事會（GCC）成員國代表舉行會談，討論區域安全及共同關切事項。

此次出訪正值美伊談判進入關鍵階段。美國副總統范斯（JD Vance）日前在瑞士與伊朗官員完成新一輪會談，雙方並在巴基斯坦與卡達斡旋下，同意成立高層委員會及多個工作小組，朝60天內達成最終協議的目標邁進。

不過，盧比歐此行也面臨艱鉅外交任務。美國與以色列自2月28日起對伊朗發動軍事行動後，波斯灣地區多國一度成為伊朗報復攻擊的目標，引發區域盟友對自身安全的憂慮。

伊朗先前更指控科威特，以及美國海軍第五艦隊總部所在地巴林，允許美軍利用其領土對伊朗發動攻擊。儘管相關國家否認直接參與軍事行動，但外界認為，這些爭議已對美國與波斯灣盟友關係造成一定衝擊。