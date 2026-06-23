加拿大蒙特婁爆「埋伏襲警槍擊案」！　警員1死1命危

▲加拿大蒙特婁發生埋伏警察槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

加拿大蒙特婁（Montreal）22日發生警察遭伏擊槍擊事件，造成一名警員殉職、另一名警員重傷送醫，槍手則在與警方駁火後遭擊斃。警方初步研判，嫌犯疑似刻意將執法人員作為攻擊目標，並正調查一份超過100頁、疑由嫌犯撰寫的宣言文件。

事件發生在蒙特婁人口最多的科特德內日區（Côte-des-Neiges）。蒙特婁警察局長達格爾（Fady Dagher）表示，警方當天上午11時35分左右接獲911報案，指德卡里大道（Décarie Boulevard）一處建築物傳出槍聲，而且有人看見窗戶伸出槍管。

警員趕赴現場後，在街頭遭到槍手開火攻擊。警方相信嫌犯是單獨犯案。事件造成一名警員殉職，另一名女警一度情況危急，目前已穩定，此外，還有一名平民受到輕傷。

一名加拿大執法部門消息人士指出，初步跡象顯示這起案件「看起來像是一場伏擊」，嫌犯的目標就是警察。

警方在現場查獲一把長槍，並持續搜索周邊區域，確認是否還有其他受害者。當局也要求民眾避免進入封鎖區，位於警戒範圍內的居民則須留在室內，直到另行通知。

執法部門消息人士透露，警方正在檢視一份超過100頁的所謂「宣言」（manifesto），相信可能由槍手撰寫。消息指出，文件內容疑似宣揚「非自願單身者」（incel）極端思想，但警方尚未正式公布調查結果。

科特德內日區距離蒙特婁市中心約8公里，以住宅區及多元文化社群聞名，區內擁有大量猶太社區與相關機構。當地居民表示，平時治安良好，這起槍擊案打破了社區一向平靜的氛圍。