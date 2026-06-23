靈異直播突中斷！網紅「離奇失蹤2天」被發現倒臥公廁

▲一名巫裔（馬來族）男子深夜靈異直播後失蹤，2天後才被發現倒臥公廁。（圖／翻攝自《中國報》）

記者柯沛辰／綜合報導

馬來西亞一名34歲網紅19日晚間進行戶外靈異直播，不料直播約半小時後，畫面突然中斷，隨後失聯下落不明，直到21日下午才被人發現倒臥在馬六甲植物園附近公廁，身體極度虛弱、疑似脫水，緊急送醫救治。

靈異直播突中斷 友人奔現場找不到人

綜合外媒報導，馬六甲中央警區代主任哈林證實，警方19日接獲一名男姓友人報案，稱靈異直播在晚上9點多無預警中斷，他曾親自前往拍攝地點愛極樂鄉村俱樂部度假村一帶尋人，也多次撥打電話、傳送訊息，但始終聯繫不到直播主本人，不得不向警方報案。

警方接獲消息後，與甲州消防拯救局組成搜救隊伍，將愛極樂鄉村俱樂部、渡假村區域以及馬六甲植物園周邊列為搜索重點。不過，男子整整兩天音訊全無，直到有民眾21日下午2點40分進入附近公廁，才發現他倒臥其中。

失聯兩天倒公廁 極度虛弱送醫

警方證實，男子被找到時身體虛弱，疑似脫水，被救援人員送往醫院治療並接受進一步檢查，所幸男子生命狀況穩定。至於他為何在直播中斷後失聯，又如何進入公廁，案件仍在釐清中。

甲州消防拯救局副局長莫哈末沙隆提醒，一旦發生緊急狀況，應立即撥打999求助，延誤通報不僅會增加搜救難度，也會使搜救範圍擴大、增加尋人難度，造成資源浪費或引發誤解。