歐洲熱浪肆虐　法國驚傳兩名幼童車內熱死

▲歐洲熱浪侵襲。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

歐洲大部分地區正遭受強烈熱浪侵襲之際，法國南部驚傳2名年幼孩童被發現陳屍車內。當局表示，這波極端高溫極可能是導致悲劇發生的主因。隨著熱浪持續擴大影響，各國陸續發布警報，並採取停課、交通管制等措施因應。

法新社報導，兩名分別為2歲與4歲的幼童，被發現陳屍於法國南部城鎮卡龐特拉（Carpentras）一處住宅區停車場內的自家轎車中。調查人員指出，目前研判高溫是造成兩人死亡的重要原因。

歐洲近日迎來新一波極端高溫，部分地區氣溫逼近40度，不僅導致戶外活動取消，也造成交通運輸受阻。部分學校停課或縮短上課時間，部分企業則要求員工改為居家辦公，以降低高溫風險。

法國是此次熱浪衝擊最嚴重的國家之一。當局22日宣布，全國共有1350所學校因酷熱關閉，另有約4000所學校縮短上課時間，讓學生提前於中午前後放學。

法國政府緊急應變小組也警告民眾，不要前往無人看管的湖泊、河流等水域戲水降溫。就在剛過去的周末，法國已有13人溺水身亡，其中包括一名13歲少女。

德國警方則表示，周末期間發生多起溺水事故，已有至少5人死亡。當局呼籲民眾避免在高溫環境下進行高風險水域活動。

英國方面，氣象局發布罕見的極端高溫紅色警報，屬於最高等級警示，代表高溫可能危及生命安全，並對道路、鐵路等基礎設施造成嚴重衝擊。這也是英國氣象局史上第2次發布此類警報。

根據預測，英國24日與25日的遮蔭處氣溫可能升至攝氏38至40度。專家指出，氣候變遷正使歐洲熱浪變得更加頻繁且更具破壞性，各國未來恐需面對更多類似極端天候挑戰。