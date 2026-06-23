「最美職人」24歲正妹下麵爆紅　岐阜麵店變打卡景點

▲竹內綾音被封為「烏龍麵正妹職人」，一夕爆紅。（圖／翻攝自IG／sanjyo._anon，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

日本岐阜縣24歲「烏龍麵正妹職人」竹內綾音原先是護理師，去年辭職返鄉承接父親製麵手藝，不料因亮眼外型與熟練製麵手藝爆紅，讓IG追蹤人數短短時間內就衝破21萬，吸引大批年輕觀光客專程朝聖，讓店家意外成為岐阜的打卡景點。

放下護理工作 回家接棒製麵

竹內綾音從小在岐阜長大，高中時曾到父親經營的拉麵店幫忙，之後赴大阪念護理學校，考取資格後進入總合醫院工作，成為一名稱職的護理師。

2025年2月，父親竹內義弘準備開設「手打うどん ごだいさん」烏龍麵，她便開始利用假日到店內支援，沒想到漸漸被店內歡樂氣氛感染、吸引，最後毅然決然辭去原職、全心投入餐飲業，讓得知消息的父親相當欣喜。

手打畫面爆紅 節目影片破2800萬觀看

有客人上門光顧後，拍下她專注打麵，不料影片在社群瘋傳，許多網友紛紛直呼她氣質清新，外型神似偶像或模特兒，讓她一夕爆紅。

如今她不僅IG累積逾21萬粉絲，TikTok也突破15萬，還受邀登上日本人氣節目，相關影片創下超過2800萬次觀看，吸引不少國內外旅客專程造訪岐阜。

竹內綾音表示，製麵時不會因為客人注視而緊張，因為她一心只想讓客人吃到現打、現切、現煮的美味烏龍麵。由於店內員工不分職務，從招呼客人、揉製麵糰到下鍋烹煮都得熟悉，所以上門能否看到她親自打麵，也得看運氣。