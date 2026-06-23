美解除伊朗石油制裁60天！美股漲跌互見　台積電ADR漲逾1％　

▲美股。（圖／路透）
記者張靖榕／綜合報導
隨著美伊談判傳出進展，美國宣布批准恢復伊朗石油出口60天，國際油價回落。道瓊工業指數收高逾百點；標普500指數與那斯達克指數則雙雙收黑。費城半導體指數逆勢大漲超過2％，台積電ADR同步走高逾1％。
道瓊工業指數終場上漲148.01點，或0.29％，收51,712.71點。
那斯達克指數下跌351.33點，或1.32％，收26,166.60點。
標普500指數下跌27.79點，或0.37％，收7,472.79點。
費城半導體指數上漲292.94點，或2.04％，收14,634.72點。
美伊在瑞士舉行的談判持續推進，卡達與巴基斯坦發布聯合聲明指出，雙方已同意在60天內完成最終協議的談判路線圖。此外，美國財政部宣布解除部分伊朗制裁，批准未來60天恢復伊朗石油出口，市場預期原油供應增加，帶動油價進一步回落。
個股方面，台積電ADR上漲5.62美元，或1.22％，收467.74美元。
近期話題焦點股太空探索公司SpaceX（SPCX）則持續遭遇賣壓，股價血洗30.40美元，或16.43％，收154.60美元。SpaceX自上市以來一度躍升全球第四大市值企業，但近期波動明顯加劇。
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