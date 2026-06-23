「夜行新幹線」來了！東京22:00出發　睡醒就到大阪

▲JR東海首度推出夜行新幹線，東京晚上10點上車，隔天早上7點前就能到大阪。（圖／翻攝自JR東海）



記者董美琪／綜合報導

日本JR東海宣布，為回應旅客夜間移動需求，以及近年住宿價格持續走高的情況，將首度推出夜間行駛的「夜行新幹線」列車，讓旅客能直接在車上過夜，隔天清晨抵達關西地區。首班試辦列車預計於8月8日晚間發車，並於8月9日早晨抵達新大阪站。

根據《日本經濟新聞》報導，這項新服務命名為「東海道Lumiere Express」（東海道ルミエールエクスプレス）。列車預定於8月8日晚間10時從東京站出發，深夜抵達岐阜羽島站後暫停靠，並於隔日清晨6時再度啟程，預計上午7時前抵達新大阪站。

此次列車開放旅客自東京站、品川站及新橫濱站搭乘，可於京都站及新大阪站下車。不過名古屋站並未規劃旅客上下車服務。

JR東海表示，「Lumiere」在法語中有「光」的涵義，因此以「東海道Lumiere Express」作為列車名稱，希望傳達晨光揭開新一天的意象，也凸顯夜間移動、清晨抵達的特色。

值得注意的是，列車停靠岐阜羽島站期間，抵達後及再次發車前，均會開放約30分鐘車門。旅客可在工作人員引導下前往閘門內區域，使用自動販賣機及吸菸空間，但無法進入其他站內設施，也不得離開車站。

此外，列車全程不提供車內販售服務，而停靠約6小時期間，車廂燈光也將維持開啟狀態，不會熄燈。

票價方面，東京至新大阪普通車指定席成人票價為1萬5000日圓（約新台幣3000元），另有綠色車廂與兒童票方案。相關車票將自7月3日起於專屬售票網站開放購買。列車規劃設置女性專用車廂，並以販售靠窗座位為主，最終車廂配置將視實際訂票狀況調整。

JR東海指出，由於夜行新幹線能夠比首班新幹線更早抵達關西，適合安排早起觀光行程或商務活動的旅客。同時，也希望吸引不想多付一晚住宿費、又不願搭夜行巴士的民眾使用。JR東海將依試辦成果及旅客意見評估是否轉為常態營運。