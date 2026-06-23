　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

「夜行新幹線」來了！東京22:00出發　睡醒就到大阪

▲▼東海道新幹線。（圖／翻攝自JR東海）

▲JR東海首度推出夜行新幹線，東京晚上10點上車，隔天早上7點前就能到大阪。（圖／翻攝自JR東海）

記者董美琪／綜合報導

日本JR東海宣布，為回應旅客夜間移動需求，以及近年住宿價格持續走高的情況，將首度推出夜間行駛的「夜行新幹線」列車，讓旅客能直接在車上過夜，隔天清晨抵達關西地區。首班試辦列車預計於8月8日晚間發車，並於8月9日早晨抵達新大阪站。

根據《日本經濟新聞》報導，這項新服務命名為「東海道Lumiere Express」（東海道ルミエールエクスプレス）。列車預定於8月8日晚間10時從東京站出發，深夜抵達岐阜羽島站後暫停靠，並於隔日清晨6時再度啟程，預計上午7時前抵達新大阪站。

此次列車開放旅客自東京站、品川站及新橫濱站搭乘，可於京都站及新大阪站下車。不過名古屋站並未規劃旅客上下車服務。

JR東海表示，「Lumiere」在法語中有「光」的涵義，因此以「東海道Lumiere Express」作為列車名稱，希望傳達晨光揭開新一天的意象，也凸顯夜間移動、清晨抵達的特色。

值得注意的是，列車停靠岐阜羽島站期間，抵達後及再次發車前，均會開放約30分鐘車門。旅客可在工作人員引導下前往閘門內區域，使用自動販賣機及吸菸空間，但無法進入其他站內設施，也不得離開車站。

此外，列車全程不提供車內販售服務，而停靠約6小時期間，車廂燈光也將維持開啟狀態，不會熄燈。

票價方面，東京至新大阪普通車指定席成人票價為1萬5000日圓（約新台幣3000元），另有綠色車廂與兒童票方案。相關車票將自7月3日起於專屬售票網站開放購買。列車規劃設置女性專用車廂，並以販售靠窗座位為主，最終車廂配置將視實際訂票狀況調整。

JR東海指出，由於夜行新幹線能夠比首班新幹線更早抵達關西，適合安排早起觀光行程或商務活動的旅客。同時，也希望吸引不想多付一晚住宿費、又不願搭夜行巴士的民眾使用。JR東海將依試辦成果及旅客意見評估是否轉為常態營運。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
291 0 9332 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙颱共舞？「小鋼砲」米克拉跟台灣一樣大　最強巔峰逼台大迴轉
「8647」讓川普震怒：抓到關10年
林宥嘉罕揭人生低潮：我也生病了
新北超商恐怖刺殺！　男當場肚破腸流

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「夜行新幹線」來了！東京22:00出發　睡醒就到大阪

SpaceX股價今早盤挫10%　連3天走跌

倒影池遭刻「8647」反川暗語！川普震怒：最高關10年牢

10年換6位首相、施凱爾也下台　英國脫歐餘波停不了

支持率暴跌！韓李在明政府民調首呈「死亡交叉」　為這件事翻臉

泰荒淫住持激戰前妻！騙54萬香油錢「包養多女」　村民抓包氣炸

參與戒嚴決策！韓前法務部長「一審遭判25年刑」　法官判當庭羈押

斜槓4份副業「每月多賺數萬元」　她卻更困惑：不知未來方向

普丁大動員？俄爆街頭抓壯丁　斷腿男「揮刀怒嗆徵兵官」畫面瘋傳

不再全靠美國！　加拿大砸25億澳元買澳洲雷達

台中毒駕男衝撞警車被壓制　21歲女友狂尖叫...外貌超齡引議論

黑令旗殺到！廣澤尊王踢館「尬電師父」　廖大乙籲信眾別淪肥羊

3億大地主死後5子女爭產！遺體進不了起家厝　雨中狼狽辦告別式

尬電師父遭踢館！痛斥對方「忘恩負義」：竟然連師父都不認了

羅東驚悚畫面！無照女車門沒關就起步　害4歲外甥女「仆街」

挪威鐵粉「維京式應援」太震撼　吹號角、就地開划展現驚人氣勢

維德角續寫驚奇！2比2踢平烏拉圭 有望晉級淘汰賽

張孝全.黃迪揚.姚淳耀人夫心聲？　婚姻裡有...「倒垃圾！要省錢！」

透天厝大火黑煙衝天　疑手機充電「燒起來」父子送醫

流浪漢變國家英雄　比利時狂轟23腳竟破不了門　伊朗門神傳奇7撲救國！曾讓C羅吃鱉

「夜行新幹線」來了！東京22:00出發　睡醒就到大阪

SpaceX股價今早盤挫10%　連3天走跌

倒影池遭刻「8647」反川暗語！川普震怒：最高關10年牢

10年換6位首相、施凱爾也下台　英國脫歐餘波停不了

支持率暴跌！韓李在明政府民調首呈「死亡交叉」　為這件事翻臉

泰荒淫住持激戰前妻！騙54萬香油錢「包養多女」　村民抓包氣炸

參與戒嚴決策！韓前法務部長「一審遭判25年刑」　法官判當庭羈押

斜槓4份副業「每月多賺數萬元」　她卻更困惑：不知未來方向

普丁大動員？俄爆街頭抓壯丁　斷腿男「揮刀怒嗆徵兵官」畫面瘋傳

不再全靠美國！　加拿大砸25億澳元買澳洲雷達

「夜行新幹線」來了！東京22:00出發　睡醒就到大阪

6球團慰留也沒用！蔡其昌堅退中職會長：明年3月回歸爪迷

99歲阿公賣股票「匯女友400萬」網戀找真愛！鄉民推爆：買個美夢

大樂透連12槓衝3.6億！命理師曝「財神方位」　4生肖別錯過

獨立遊戲《超級變色龍》爆紅！賣破700萬套、同上34萬人氣狂飆

SpaceX股價今早盤挫10%　連3天走跌

駭客勒索任天堂千萬！揚言公開員工資料　官方：核心系統安全

【拒絕強迫推銷的鳥XD】牡丹鸚鵡被推薦帽子 下秒「無情甩飛」

國際熱門新聞

倒影池草坪被刻「8647」！川普：抓到關10年

SpaceX股價今早盤挫10%　連3天走跌

「夜行新幹線」東京出發　睡醒到大阪

街頭抓壯丁？　斷腿俄兵「揮刀怒嗆徵兵官」

日最惡霸凌女重判27年　17歲女高生全裸墜橋亡

工作37年幾乎不請假　男退休2個月猝逝

5男闖民宅反鎖屋主「集體性侵」人妻！

英國10年折6首相　反映脫歐後遺症未消

米克拉颱風「明天達到強度巔峰」

泰荒淫住持激戰前妻！　騙香油錢包養多女

支持率暴跌！李在明民調首呈「死亡交叉」

她高空彈跳摔死！教練從屍體拔走GoPro滅證

斜槓4副業「月賺數萬元」她卻更困惑

正妹網紅罹大腸癌！換新髮型「逼哭粉絲」

更多熱門

相關新聞

東京都知事「領半薪10年」！將恢復領全薪

東京都知事「領半薪10年」！將恢復領全薪

日本東京都知事小池百合子自2016年就任以來堅守的「半薪承諾」即將在7月底畫下句點。64歲的小池當年以「從自身改革」為訴求打贏選戰，此後長達10年每月只領標準薪資的一半。她的薪資水準目前是全日本47個都道府縣知事中的墊底，未來將一舉躍升至薪水最高的地方首長。

日民眾闖鐵軌遭撞死　東海道新幹線停駛

日民眾闖鐵軌遭撞死　東海道新幹線停駛

東京2男1女「啪啪直播」大戰200女

東京2男1女「啪啪直播」大戰200女

日本外資炒房「台灣佔6成」　專家曝後果

日本外資炒房「台灣佔6成」　專家曝後果

大阪天王寺驚傳當街砍人！女子傷勢不明

大阪天王寺驚傳當街砍人！女子傷勢不明

關鍵字：

東海道新幹線日本交通JR東海夜行新幹線東京大阪

讀者迴響

熱門新聞

男星拍八點檔濃縮血漿噴入鼻腔！遭貨車撞擊生死未卜

小鋼砲米克拉跟台灣一樣大　最強巔峰迴轉

國軍教召改規定！最多需去56天　正研擬修法強制女性教召

即／板橋站驚傳爆炸聲　北捷說明

快訊／「米克拉」升級強颱！外圍雲系甩雨　最新路徑曝

倒影池草坪被刻「8647」！川普：抓到關10年

拿AI手繪PK街頭創作者！蔡阿嘎遭出征不懂尊重

爆威京搬「陶朱隱園」3戶借25億救火　每戶最高限額設定曝光

板橋超商鬥毆！男子遭刺殺命危送醫

快訊／群創提前開獎！4月大賺21.59億　年增2654%

他下面潰瘍！妻喊「亂搞染性病」鬧離婚　醫一看藥袋秒懂

監察院男子頭部重創陳屍倉庫　妻兒到場

台中毒駕男衝撞警車被壓制　21歲女友狂尖叫

90歲嬤「整段小腿脫落」救護員急求冰塊

《魔獸世界》驚見全AI玩家伺服器

更多

最夯影音

更多
台中毒駕男衝撞警車被壓制　21歲女友狂尖叫...外貌超齡引議論

台中毒駕男衝撞警車被壓制　21歲女友狂尖叫...外貌超齡引議論
黑令旗殺到！廣澤尊王踢館「尬電師父」　廖大乙籲信眾別淪肥羊

黑令旗殺到！廣澤尊王踢館「尬電師父」　廖大乙籲信眾別淪肥羊

3億大地主死後5子女爭產！遺體進不了起家厝　雨中狼狽辦告別式

3億大地主死後5子女爭產！遺體進不了起家厝　雨中狼狽辦告別式

尬電師父遭踢館！痛斥對方「忘恩負義」：竟然連師父都不認了

尬電師父遭踢館！痛斥對方「忘恩負義」：竟然連師父都不認了

羅東驚悚畫面！無照女車門沒關就起步　害4歲外甥女「仆街」

羅東驚悚畫面！無照女車門沒關就起步　害4歲外甥女「仆街」

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面