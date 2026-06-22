倒影池遭刻「8647」反川暗語！川普震怒：最高關10年牢

▲華府倒影池驚傳遭人下毒、割裂，川普怒斥是惡意破壞並祭出重刑警告。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普22日再度針對華府林肯紀念堂前的「倒影池」（Reflecting Pool）風波發聲，指控這座耗資逾1400萬美元翻新的國家地標遭到惡意破壞，不僅池體出現長達300英尺（約91公尺）的裂痕，還有人違法向池水中投放化學物質，甚至在一旁草坪上以化學藥劑刻出巨大的「8647」字樣。川普警告，破壞或企圖破壞國家紀念設施者，依法最高可面臨10年徒刑，相關法律將被徹底執行。

川普透過Truth Social發文表示，在政府近期翻新、修復與清潔的眾多雕像及噴泉中，只有倒影池遭到破壞。他指出，目前相關單位正全力搶修，並強調破壞者不僅在池體留下巨大裂痕，還向水中投放化學物質，導致剛完成整修的設施受損。

草坪驚現「8647」 川普點名前FBI局長

川普特別提到，倒影池旁全新鋪設的草坪也遭到破壞，上面被人以化學藥劑刻出巨大的「8647」字樣。他暗示此舉可能受到前聯邦調查局（FBI）局長 James Comey 的影響，並形容對方是「骯髒警察」。

「8647」近來被部分反川人士視為政治口號，其中「47」被解讀為美國第47任總統川普，而「86」則被認為有「除掉」、「趕走」等含意，因此引發保守派陣營強烈反彈。目前有關字樣的來源及是否涉及特定人士，仍無官方定論。

翻新工程爭議不斷

倒影池翻修工程原本是川普政府為迎接美國建國250週年所推動的重要計畫之一。川普先前宣稱，重新塗上「美國國旗藍」的池底能讓池水呈現更鮮明的藍色景觀。然而工程完工後不久，池水因藻類大量滋生而由藍轉綠，隨後又爆出池底藍色塗層剝落、死鴨漂浮水面，以及前奧運選手因觸摸脫落漆片遭逮捕等爭議。

面對外界對工程品質的質疑，川普始終堅稱問題源自人為破壞，並表示已有多人因涉嫌破壞倒影池而遭逮捕或接受調查。不過截至目前，美國公園警察局、內政部及相關執法單位尚未公開證實川普所稱的化學破壞、裂痕來源及涉案人身分，相關事件仍持續調查中。