10年換6位首相、施凱爾也下台　英國脫歐餘波停不了

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）宣布請辭，成為近10年來第6位下台的英國首相。（圖／路透）



文／中央社

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天宣布辭職，向工黨內部的「逼宮」風暴妥協，成為10年來第6位請辭下台的英相。工黨黨內新星、前曼徹斯特市長柏南是最可能的繼任者。

紐約時報指出，施凱爾宣布請辭，讓18日剛選上國會議員的前大曼徹斯特地區市長柏南（Andy Burnham）成為最有可能接掌工黨並出任首相的人選。

作為工黨內目前人氣最高的政治人物，柏南上週在一場補選以近55%的壓倒性得票率勝出，這場勝選讓他聲勢水漲船高，成為逼退施凱爾的最後一根稻草。

施凱爾確切離職時間暫不明朗。他表示，希望黨魁繼任者提名程序於7月9日啟動，並在國會暑期休會時截止。新任工黨黨魁預計9月選出，隨即出任首相。但若最終只有柏南一人角逐，也有可能7月就提前上台。

▲施凱爾執政期間因加稅、取消退休族補貼、接受金主資助引發爭議。（圖／達志影像／美聯社）



施凱爾的執政生涯始於2024年國會改選工黨的大勝，當時工黨在650席的下議院贏得逾6成席次。然而當時工黨的實際得票率卻創下34%的歷史新低，使得一些政治評論者家將工黨的大勝形容為「缺乏民意熱情的壓倒性勝利」（loveless landslide）。

今天請辭後，施凱爾將成為自2016年以來第6位請辭下台的英相。卡麥隆（David Cameron）與梅伊（Theresa May）皆因英國脫歐的慘烈政治餘波而去職；接任的強生（Boris Johnson）則因爆出違反新冠封城規定在首相官邸開趴等一連串醜聞而黯然下台。

接任強生的特拉斯（Liz Truss）因推出激進減稅預算案引發債券市場崩盤，首相任期僅維持短短44天；接替特拉斯上台的蘇納克（Rishi Sunak）則是在2024年向英王提出解散國會提前改選後，保守黨大敗而下台。

▲施凱爾請辭主因是工黨地方選舉慘敗，以及黨內逼宮壓力。（圖／達志影像／美聯社）



華爾街日報指出，施凱爾2024年風光帶領工黨贏得執政後，奉行溫和務實的政策路線，標榜對國家體制進行微調而非大破大立改革。然而事實證明，這種謹小慎微的方針，對選民的吸引力遠不如一些更具煽動性的民粹政見。

過去10年英國政壇在脫歐後始終埋著不安因子。新冠疫情、烏克蘭戰爭加上經濟成長疲軟和移民激增，一系列衝擊令許多英國選民對工黨和保守黨的傳統兩黨格局生厭。

與歐洲其他國家一樣，英國的傳統政黨正面臨新興政黨和各種民粹政黨挑戰。右翼的英國改革黨（Reform UK）贏得保守黨中產階級和工黨工人階級相挺，而民粹主義的綠黨則削弱工黨在城市左翼選民中的支持率。當前整個歐洲，各國領導人的支持率都處於數十年來的新低。

工黨在今年5月的地方選舉慘敗、一口氣丟掉數十個市議會的執政多數後，施凱爾開始頂不住黨內排山倒海要他下台的壓力，而當時這場地方選舉大敗也是工黨在二戰後所遭遇最慘重潰敗之一。

施凱爾也另因連串施政失誤而深陷泥淖，包括被爆出接受金主資助，為他們夫婦提供免費高檔服飾；隨後他又貿然宣布取消發放給退休人員的冬季燃料補貼。更糟糕者是他在大選時曾承諾絕不加稅，上台後卻推動二戰後規模數一數二的全面加稅案，同時還調高基本工資，進一步扼殺企業的商業投資活力。