泰荒淫住持激戰前妻！騙54萬香油錢「包養多女」　村民抓包氣炸

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國武里南府帕空猜縣一座佛寺近日爆發嚴重醜聞，當地居民及信眾忍無可忍，20日集體包圍寺廟，要求住持離開，現場氣氛火爆。

酗酒亂性 深夜溜出激戰前妻

綜合Naewna等泰媒，村民指控，該住持長期在寮房內偷喝烈酒，酒醉後辱罵寺內僧侶與前往禮佛的信徒；深夜更擅自溜出寺廟，與已再婚的前妻發生性關係，並同時與多名女性往來。

住持62歲的阿姨蘇平也坦言，她曾陪同住持前往素林府探望前妻，卻當場撞見兩人發生性行為，令她震驚不已。

借款逾60萬包養賭博 威脅詛咒封口

此外，住持還以修繕寺廟為由，陸續向僧侶與信眾借款，累計金額逾60萬泰銖（約54萬台幣），多年來未曾還錢，事後調查才發現，這些款項實際上被用於包養女性及網路賭博。住持還威脅知情者，若揭發此事將對其施咒致死，令不少村民長期敢怒不敢言。

廟方管理員蘇帕特表示，住持對財務的管理毫無透明度可言，借款名義與實際用途完全不符，村民迫切希望他還俗，以免佛教形象進一步受損。

事跡敗露仍載女逃逸 村民憤怒摘牌

事件曝光後，帕空猜縣僧伽代表率隊前往調查，信眾也提供他們拍下寮房內散落大量酒瓶的畫面為證。但就在僧人們商討對策之際，住持竟駕駛一輛借來的轎車，載著一名女性揚長而去，令在場村民更加憤慨。眾人隨即摘下佛寺裡的住持名牌，拒絕承認其職位。

當地僧長帕查拉蓬表示，綜合評估後認定住持的行為嚴重違反戒律與僧侶行為準則，縣僧伽委員會已決議要求其還俗，並將相關調查結果呈報省級僧伽機構處理。