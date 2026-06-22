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斜槓4份副業「每月多賺數萬元」　她卻更困惑：不知未來方向

▲▼ 打字,筆記型電腦,筆電,工作,上班,辦公,鍵盤。（圖／CFP）

▲紐約一名女子經營4份副業，卻因此對職涯更加困惑。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約市居民珍妮佛（Jennifer Martinez）2年前起陸續經營4項副業，包括寵物寄宿、陶藝創作、內容創作及產品諮詢，每月可多賺數千美元（約新台幣數萬元），但她卻坦言「斜槓經驗」不僅沒讓人生方向更清晰，反而導致自己更加困惑。

財務壓力沉重　PM展開斜槓人生

珍妮佛2017年起在一家AI新創公司擔任產品經理（PM），這是一份全遠端工作，讓她有更多時間和餘裕探索副業。

35歲的珍妮佛接受《商業內幕》採訪時提到，隨著通膨侵蝕薪資、科技業裁員消息不斷，買房或多旅行等事情開始感覺越來越遙不可及，財務危機意識成為踏出舒適圈的推力。

每月多賺數千美元　4大副業曝光

珍妮佛2年前首次透過平台Rover承接寵物寄宿，至今仍是收入最大宗且最穩定的副業。她每月有20至25天會帶狗回家，每晚收費約65美元（約新台幣2056元），月收入可達1000美元（約新台幣3.1萬元）。

珍妮佛笑說，原本擔心遇到「會啃家具或試圖咬人的惡夢犬」，實際上不但沒發生，這份副業還讓她走出家門、認識鄰居，有效緩解遠端工作的孤獨感。

珍妮佛開始接觸陶藝創作，則是因為新冠疫情期間，迫切需要一個能夠出走的喘息空間。她參加陶藝課程並加入一間工作室，如今在Etsy開設網路商店販售手作陶盤，風格取材自希臘海島藍白建築美學，過去1年售出約15個、每個定價60美元（約新台幣1900元）。

此外，珍妮佛也在TikTok記錄職涯規劃與副業生活，並在LinkedIn接案進行產品諮詢工作，偶爾額外賺進數百美元。

選項太多更困惑　還在職涯交叉路口

不過，珍妮佛坦言，斜槓生活雖然帶來額外收入，但「我原以為能夠更清晰認識自己想走的方向，但因為我仍在嘗試所有事情，反而意識到還有更多的可能性」，因此更加困惑。

她發現很難從正職工作獲取成就感，因此最近轉職到另一個資深產品管理職位，嘗試新事物並提高工作滿意度。

珍妮佛最終仍希望把其中一個副業轉為全職工作，最理想的情況就是成為一名全職陶藝家，但目前情況還無法達成目標。

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