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普丁大動員？俄爆街頭抓壯丁　斷腿男「揮刀怒嗆徵兵官」畫面瘋傳

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 失去雙腿的退伍軍人持刀威脅徵兵人員。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯強制徵兵亂象持續惡化，社群平台瘋傳的一段影片中，一名失去雙腿的退伍軍人持刀揮向前來招募的軍事人員，口中憤怒喊道，「你們把孩子從母親身邊搶走！去你的！」這起事件也被視為俄國民間對強徵入伍反抗情緒日益高漲的縮影。

《每日郵報》據俄羅斯Telegram頻道及反戰組織「走森林去」（Idite Lesom）的報導，位於莫斯科東南方約560公里的本沙市（Penza）近日爆發大規模強制徵兵行動。

頭套人員掃街攔車　男子跳窗逃徵兵

多名當地居民指出，戴著巴拉克拉瓦頭套的人員隨同徵召官員掃蕩街頭，攔截車輛和公共運輸工具，強行帶走平民要求簽署軍事合約。一名居民描述，「大家互相通報，叫自家男人不要出門。連購物中心收銀員都在大喊，要男同事千萬別出去，因為外面有人在盯著。」

另有一名男子在俄版Facebook「VK」上自述，他設法從徵兵辦公室的窗戶跳樓逃跑，指控官員對他施以毆打、恐嚇，甚至偽造文件，強迫他以突擊部隊名義派往盧甘斯克。

每月兵源缺口5000人　弱勢族群遭獵捕

分析認為，本沙事件可能是總統普丁正謀劃全國性大規模動員令的前兆。據西方官員估計，俄軍每月傷亡人數近4萬人，但每月新增兵員僅約3.5萬名，缺口持續擴大。

為填補人力，軍方轉而針對社會弱勢族群下手，包括移民、酗酒者、負債者及街友；據報甚至以利誘方式，警察每招募一名被拘留者前往烏克蘭參戰，可獲得約98至975英鎊（約4000至4萬元台幣）的酬金。

5萬人逃兵、傷兵拄拐上陣　前線告急

聯合國數據顯示，戰爭爆發以來已有逾5萬名俄羅斯士兵逃兵。受傷士兵也被強制重返前線，有影片顯示傷兵拄著拐杖就被發放武器、送進所謂「絞肉機」攻勢。

一名士兵在鏡頭前表示，「我打了5場仗，兩次重傷加一次嚴重腦傷」，被判定只能從事非武裝任務，「但現在他們照樣要我配槍上前線。」

但分析指出，2022年9月俄國上一次大規模動員曾引發多達70萬人出走，而眼下普丁支持率已降至65%，再度動員的政治代價不容小覷。

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