米克拉颱風「明天達到強度巔峰」　日本氣象廳預測一路北上

▲今日15時（台灣時間14時）日本氣象廳對米克拉颱風的路徑預測圖。（圖／翻攝日本氣象廳）



記者吳美依／綜合報導

根據日本氣象廳最新預測，米克拉颱風持續增強，預計23日達到強度巔峰，並且一路往北移動，預計25日至26日將接近沖繩，27日則可能接近九州。

23日達強度巔峰 路徑逐漸轉北

日本氣象廳指出，22日上午9時，米克拉颱風達到「非常強烈」等級，位於菲律賓東方海面，以時速25公里朝西北西方向前進。

預報估計，颱風將持續增強並偏西移動，23日達到巔峰，中心氣壓預估將降至935百帕（hPa）。隨後，其路徑將逐漸轉為偏北，24日保持強勁姿態朝沖繩南方海域前進，25日雖將稍微減弱，但仍伴隨暴風圈接近先島群島。

接下來，颱風將在逐漸減弱的同時持續北上，預計26日接近沖繩本島，27日接近九州。

梅雨也有影響 九州地區要注意

值得注意的是，由於梅雨鋒面23日起將從西往北移動，並在日本附近滯留，九州地區在颱風靠近前、也就是從23日晚間至25日期間，預計出現間歇性強降雨，甚至可能出現發布警報等級的大雨。隨著颱風進一步接近，累積雨量預料還會增加。

此外，颱風影響範圍也不僅限於路徑沿線，中國地方、四國乃至關東甲信地區的太平洋側，同樣面臨雨勢加劇、累積雨量偏高的風險，近畿與東海地區也不得掉以輕心。

若颱風路徑變化，颱風周邊極為溫暖潮濕的空氣可能流向梅雨鋒面，使鋒面活動更加活躍，導致降雨增強。氣象廳提醒民眾密切關注最新颱風動態及氣象資訊，提前做好防災準備。