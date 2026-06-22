參與戒嚴決策！韓前法務部長「一審遭判25年刑」　法官判當庭羈押

▲南韓前法務部長朴性載疑似涉嫌參與尹錫悅緊急戒嚴決策，一審遭判處25年徒刑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

首爾中央地方法院今（22）日對南韓前法務部長朴性載作出一審判決，認定其涉嫌參與2024年12月3日尹錫悅政府緊急戒嚴之相關內亂行為，依「從事內亂重要任務」等罪判處有期徒刑25年，較檢方求刑20年還要再加重5年，擔憂其有逃亡串證之虞，因此當庭裁定羈押。法院指出，朴性載在戒嚴發布後參與關鍵執行措施，構成內亂犯罪核心行為。

根據《韓聯社》，南韓前總統尹錫悅於2024年12月3日宣布緊急戒嚴後，時任法務部長朴性載被控涉嫌召集法務部高層會議，指示評估派遣戒嚴司令部聯合搜查本部檢察官、檢視監獄等矯正機構的收容量能，以及要求負責限制出境業務的公務員恢復上班，被認定協助參與戒嚴後續運作。

首爾中央地方法院刑事合議33部（部長法官為李珍官）在一審判決指出，尹錫悅宣布戒嚴、動員軍力的行為，屬於以破壞憲政秩序為目的之暴動，構成刑法上的內亂犯罪。法院認定，朴性載明知戒嚴在程序與實體上均存違法疑慮，卻仍參與相關後續行動，明顯認知此舉恐將破壞國家秩序。

判決書進一步指出，朴性載在戒嚴宣布後，透過召開法務部幹部會議、研議派遣戒嚴司令部聯合搜查本部檢察官、檢視矯正機構收容量能等措施，已構成從事內亂重要任務之罪嫌；同時，其指示調查收容空間與指派公務員負責限制出境等作為，也構成濫用職權罪。

▲南韓戒嚴軍2024年12月3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

法院在量刑理由形容尹錫悅政府戒嚴為「從上到下的內亂」，直指其性質類似「軍事政變」，強調此類行為若成功，恐將嚴重動搖民主法治根基，使國家可能陷入長期專制之風險。

法官痛批，朴性載身為法務部長，本應負有守護憲政秩序的高度責任，卻選擇參與戒嚴體系運作，且其行為在整體計畫中屬關鍵一環，「可能導致自由民主秩序遭嚴重侵蝕」。法院指出，相關行動包含設計出壓制國會反制能力，使其在整體戒嚴架構具有核心性質。

判決也提到，朴性載在戒嚴結束後，還被控要求下屬製作合理化戒嚴的內部文件，並在偵查與審理過程出現與客觀證據不一致的供述，疑似是作偽證，法院認為其態度缺乏悔意。

不過，本案中涉及的部分指控，包括干預前第一夫人金建希相關調查等罪名，法院認定並不屬於特別檢察組的偵辦範圍，因此裁定駁回受理。