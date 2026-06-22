納坦雅胡民調慘跌！以色列人不滿美伊協議　9成認「伊朗贏了」

▲ 納坦雅胡民意支持度大幅下跌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國與伊朗簽署終戰諒解備忘錄後，耶路撒冷希伯來大學與阿加姆研究所於17至20日間聯合進行民調，訪問逾3600名以色列公民，結果顯示高達92.1%的受訪者認為伊朗是這場衝突的最終贏家，民心對領導層的信任也跌至冰點。

《以色列時報》報導，美伊備忘錄允許伊朗恢復石油出口、取得3000億美元重建資金，並要求以色列終止對黎巴嫩真主黨的軍事行動。加上以色列全程未參與協議，引發以色列社會反彈，86%受訪者表態對協議持負面看法。

攻伊目標全落空 右翼支持者也認伊朗贏

82.9%受訪者認為為期6周的對伊朗攻勢削弱以色列的長期安全；87.8%民眾則認為以色列未能實現發動攻勢的預定目標，包括摧毀伊朗核計畫、解除飛彈威脅及推翻伊朗政權等。就連總理納坦雅胡右翼支持陣營中，也有高達93.1%的人承認伊朗才是贏家。

納坦雅胡的聲望更是大幅下跌，儘管他公開宣稱以色列取得重大成果且消除生存威脅，仍有72.5%民眾不買帳，56.4%認為他對戰事的處理方式「失敗」或「表現不佳」，支持度已從今年3月的40.5%驟降至6月的29.4%。

川普也挨罵 69%不滿戰爭處理方式

民眾對美國總統川普也普遍感到不滿，69.1%受訪者認為他處理戰事的方式「失敗」或「不佳」，僅10.8%持正面看法。

此外，自2023年10月7日哈瑪斯突襲引發加薩戰爭的31個月以來，納坦雅胡政府力推「全面勝利」目標，包括推翻哈瑪斯統治、解救人質及消除真主黨威脅。但61.3%的以色列人認為此目標「完全沒有實現」，僅12.2%認為大致達成。

儘管如此，仍有48.2%的受訪者支持對真主黨恢復大規模軍事行動，即使此舉可能引發與川普的正面衝突。