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診所搞烏龍！白人夫妻做試管「產下0血緣黑娃」　親生父母找到了

白人夫妻蒂芬妮史科爾與史蒂芬米爾斯，抱著女嬰希亞。（翻攝X@boredpanda、@TheGriftReport）

▲白人夫妻蒂芬妮史科爾與史蒂芬米爾斯，抱著女嬰希亞。（翻攝X@boredpanda、@TheGriftReport）

圖文／鏡週刊

美國佛羅里達州一對夫妻接受試管嬰兒療程，竟因診所大搞烏龍，將別人的胚胎植入，以致於生下毫無血緣的女嬰，事件曝光後震驚全球。不過，經過數月協商，這對夫妻近日與孩子的親生父母達成監護協議，未來他們將繼續扶養這個黑人寶寶，而親生父母也將持續參與孩子的人生。

生下女兒後驚覺不對勁？　DNA檢測揭開診所重大疏失？

來自佛州的夫妻蒂芬妮史科爾（Tiffany Score）和史蒂芬米爾斯（Steven Mills），今年1月對奧蘭多生育中心（Fertility Center of Orlando）及院方的生殖醫學醫師提告，主因是他們發現，蒂芬妮在2025年12月生下的女兒希亞（Shea），竟然不是兩人的親生骨肉。

夫妻倆都是白人，先前曾在佛州朗伍德（Longwood）一間生殖診所接受試管嬰兒療程。希亞出生後，夫妻發現女兒的外貌特徵「與自己明顯不同」，因此決定進行基因檢測。結果顯示，希亞與他們完全沒有血緣關係，而且基因組成是「100%南亞裔」。

這項結果對夫妻而言簡直是晴天霹靂，也證明診所在胚胎植入過程中出現重大失誤，把其他人的胚胎植入蒂芬妮體內。訴訟展開後，律師也開始追查真正的胚胎來源。

白人夫妻做試管嬰兒「竟生下別人的黑娃」！　與親生父母達成協議：小孩我們養

▲雖然基因檢測證實希亞並非親生女兒，但史科爾夫婦表示，將持續撫養她。（翻攝X@MorbidKnowledge）

診所搞烏龍植錯胚胎？　親生父母4個月後才找到？

今年4月，律師正式找到女嬰的親生父母，不過基於隱私考量，法院文件只以「病患004」（Patient 004）代稱，並沒有公開兩人的身分。

根據《NBC News》報導，最新法院文件顯示，雙方已達成共同協議。根據協議內容，史科爾夫婦將成為女嬰的永久監護人，繼續擔任孩子的主要照顧者。雖然法院沒有公開更多細節，但代表親生父母的律師表示，這對親生父母希望未來仍能參與孩子的生活，同時也理解，兩個家庭都被迫陷入一個極其艱難的處境。

負責審理案件的法官施萊伯（Margaret Schreiber）也對雙方達成共識表示欣慰，認為在孩子在年紀還小的時候就解決監護問題，對所有人來說都是最好的結果。

親生父母找到了怎麼辦？　夫妻一句話讓人鼻酸？

事實上，自從得知真相後，史科爾夫婦就一直表明希望繼續撫養女兒。他們認為，從懷孕開始就與孩子建立深厚情感連結，女嬰就是自己心中的女兒。當親生父母身分曝光後，夫妻倆也曾公開表示：「我們會永遠愛她，也會永遠是她的父母。」

而涉案的奧蘭多生育中心近年因陷入法律與財務風波，已在今年春天宣布關閉。目前案件仍在審理中，診所保存的一枚冷凍胚胎被認為屬於史科爾夫婦所有，基因鑑定仍持續進行中。史科爾夫婦透過律師發聲明表示，未來將尊重親生父母的隱私，也希望與對方建立長久且互相信任的關係，共同為孩子創造最好的成長環境。


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