鏡頭前大洩密！伊朗前談判代表「公開最高領袖密函」恐遭起訴撤職

▲納巴維安公開最高領袖的機密信函。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

伊朗前談判代表、國家安全委員會副主席納巴維安（Mahmoud Nabavian）在鏡頭前公開最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）機密信函，引用內容批評談判團隊「嚴重逾越授權」。如今他不僅面臨起訴及遭撤職的威脅，此舉也被認為暴露出德黑蘭政府高層存在的緊張關係。

電視專訪突洩密 劍指談判團隊

納巴維安接受國營電視台專訪時透露，他曾看過最高領袖撰寫的機密信函，內容明確指出談判代表「嚴重逾越授權」，在巴基斯坦與美國會談時達成的共識「與先前預期完全背道而馳，更違反談判成立的合法條件」，穆吉塔巴因此下令立即中止談判。

納巴維安宣稱，最高領袖實際上列出了繼續談判的11項條件，包括要求美國支付賠償、維持鈾濃縮權利、解除制裁、釋放凍結資產、對荷莫茲海峽擁有完整主權，並要求外國船隻立即繳納過路費等。

▼伊朗外交部長阿拉奇、國會議長卡利巴夫領導的現任談判代表團。（圖／路透）



強硬派傳聲筒？現任代表回應了

伊朗中間派與改革派長期認為「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）已淪為強硬派傳聲筒，而納巴維安正是強硬派支持者。

這段專訪播出一半就被中斷，1小時後影片直接遭到下架。國營電視台事後聲明，納巴維安的言論「構成違法，應依法追究」，一名高層主管更是引咎辭職。

伊朗首席談判代表、現在正在瑞士主持核談判的卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）陣營公開要求揪出洩密者。談判團隊發言人也斥其說法「陳舊且扭曲」。

不甘示弱 納巴維安再嗆聲



不過，納巴維安轉戰Telegram繼續開砲，堅稱並未洩露機密文件而是揭示真相。

納巴維安說，根據諒解備忘錄，談判開始必須滿足4大條件，包括結束對黎巴嫩的占領並全面撤離、美國釋放伊朗被凍結資產、解除圍困並暫時解除制裁，但他質疑伊朗外交部官員前往瑞士談判之前，是否已經全面落實上述條件。