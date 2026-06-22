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日最惡霸凌女重判27年！　17歲女高生被逼「全裸拍片」墜橋溺斃

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 兇嫌內田梨瑚判處27年徒刑。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本北海道旭川市一起震驚全國的霸凌致死案於22日宣判，旭川地方法院以殺人、非同意猥褻致死及監禁等3項罪名，判處有「最惡霸凌女」之稱的23歲被告內田梨瑚27年徒刑，與檢察官求刑完全一致。

綜合《北海道放送》（HBC）等日媒，案情始於2024年4月，內田不滿17歲女高中生村山月未經同意將她的照片上傳社群媒體，因而懷恨在心，夥同共犯將村山強押上車後加以監禁，帶往旭川市神居大橋。

逼上橋欄強迫全裸　叫囂「去死」致溺斃

內田在橋上對村山施以暴行，先是強迫她全裸拍攝影片，接著逼她坐在欄杆上，持續叫囂「跳下去」、「去死吧」等言語，導致村山最終墜入石狩川溺斃。同案共犯小西優花日前已被判處23年徒刑定讞。

審判期間，內田一再否認殺人罪，堅稱自己「沒有意圖殺人，也沒有把她從橋上推落」，僅承認監禁罪。律師也主張案件屬偶發行為且欠缺計畫，請求法院酌情減刑。

▲▼21歲兇嫌內田梨瑚。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 檢方此前便求處內田27年。（圖／達志影像／美聯社）

共犯出庭：親眼見內田出手推人

但共犯小西以證人身分出庭時說法截然不同，指稱內田「用雙手推了被害者肩胛骨附近，她的身影瞬間消失」。檢方則嚴厲抨擊，內田將承受身心雙重折磨的被害者逼入絕境，手段極度殘酷，認定她為主謀，應負最重責任。

宣判過程中一度發生插曲，法官宣讀判決書途中，一名約50至60多歲的男子突然闖入法庭，衝過旁聽席直奔法官席方向，口中高喊「判太輕了」、「應該判死刑」，法官因此緊急宣布休庭。男子隨後被法院工作人員制伏，並移送警方處理。

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