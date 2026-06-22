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餵路邊蜥蜴喝水！　巴西男「遭飛撲狠咬」手指沒了

▲▼餵蜥蜴喝水！　巴西男「遭飛撲狠咬」手指慘截肢。（圖／翻攝X）

▲奧林匹奧餵蜥蜴喝水，卻遭攻擊失去手指。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

巴西一名男子好心想幫野生蜥蜴「解渴」，親手拿著水瓶試圖餵牠喝水，未料被猛撲狠咬一番，儘管緊急送醫，其中一根手指仍被迫截肢。

好心餵水反被咬　他手指截肢

《鏡報》報導，奧林匹奧（José Olimpio）在路邊見到一隻阿根廷黑白泰加蜥（Salvator merianae），試圖餵水時遭到攻擊，儘管身旁同事拚命試圖掰開蜥蜴的嘴，牠仍緊咬著不放。

好不容易脫困後，奧林匹奧立刻被送往當地診所，同日緊急動手術，最終仍未能保住其中一根手指。

泰加蜥是什麼？野生動物勿小覷

阿根廷黑白泰加蜥被認為是巴西體型最大的蜥蜴，原生於中南美洲，體長通常可達50公分，部分個體甚至可長到2公尺。牠們以昆蟲、鳥類、齧齒類、兩棲動物、水果為食，通常只有在感覺遭受威脅時才會攻擊人類。

馬托格羅索聯邦大學（Federal University of Mato Grosso）生物學家馬塞洛（Jefferson Marcelo）分析，事發時蜥蜴正藏身草叢自保，儘管奧林匹奧懷著一片好心靠近，動物卻無法分辨其中的區別，只會感覺被逼入絕境，最終發動攻擊，「這是動物面對威脅的自然反應。」

馬塞洛提醒民眾避免觸碰蜥蜴，尤其切勿徒手觸碰，「如果想要留下食物或水，最好放在動物附近後走開，否則牠根本不會吃或喝」。如果真的發現蜥蜴，最好的辦法就是通報消防或環境保護部門。

 
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