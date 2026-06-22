《鐵拳教育》真實版！南韓高中48人自首　15歲弟欠賭債痛毆親媽

▲ 江原道一所高中有多達48名學生自首。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓警察廳針對青少年網路賭博實施為期1個月的自首申報活動，結果令人震驚。光是江原道某所高中就有多達48名學生主動坦承涉賭，全國合計收到294件申報，包括244件本人申報及50件監護人申報，印證Netflix熱門劇集《鐵拳教育》中描繪的校園賭博成癮現象早已成為現實。

綜合《韓聯社》等韓媒，江原道地區成為重災區，除了A高中的48人以外，鄰近的B高中也有20名學生自首，該地區合計達78人。江原道警察廳為提高青少年自首意願，特別在校園警察的名片上印製Instagram帳號，並透過青少年熟悉的私訊（DM）方式進行溝通聯繫。

欠債少年毆母 中輟生砸車行竊

個案中不乏令人憂心的極端案例，仁川一名15歲男學生因沉迷賭博欠下高額債務，竟因母親拒絕代償400萬韓元（約8.2萬台幣）賭債，憤而毆打母親並企圖輕生，其賭博總金額高達3000萬韓元（約61.8萬台幣）。

全羅北道地區則有一名17歲的中輟青少年C，為籌措賭資，長達14個月間反覆離家出走並多次砸車行竊，投入賭博網站的金額達1600萬韓元（約32.9萬台幣），最終被認定重度成癮，轉介至專業戒癮機構。

平均賭博12個月 最高豪賭逾百萬

據警察廳統計，自首青少年的賭博時間平均長達12個月，平均投入金額為300萬韓元（約6.2萬台幣），個人最高金額達6000萬韓元（約123.5萬台幣）。性別方面，男性占93%（274人）；學齡分布上，高中生占6成（176人），國中生也有4成（118人）。

南韓政府宣布將自首申報制度延長至8月底，開放未滿19歲青少年或其監護人撥打117學校暴力申報諮詢專線提出申報。申報受理後，將由校園警察與專業賭博戒癮諮詢師即刻介入評估，視情況轉介戒癮機構。

警方說明，在後續處分上將綜合考量投入金額、悔改態度及治療進度等因素，盡可能給予寬待。