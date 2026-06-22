快訊／菲律賓校園槍擊3死！學生躲避畫面曝　2未成年槍手遭逮

▲菲律賓校園槍擊，其中一名嫌犯在當地居民的協助下被制伏。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓塔克洛班市（Tacloban City）22日上午有2名未成年槍手闖入當地的聖荷西國立高中（San Jose National High School）開槍掃射，目前已造成至少3人死亡、5人重傷。網路上瘋傳的影片可以看到，學生驚恐地躲在教室課桌下，甚至有女學生中彈被同學合力抬出。目前兩名嫌犯皆已落網，其中一人還是在當地居民的協助下被制伏。

驚悚躲避畫面曝光 女學生中彈被抬出

根據菲律賓國家警察（PNP）初步報告，這起恐怖的槍擊事件發生在22日上午9點左右，地點位在聖荷西區（San Jose District）的校園內。案發當時，校園內無預警傳出陣陣槍響，從社群媒體上流傳的影片中可以看見，老師和學生緊鎖教室門，驚恐地躲在課桌下。

WARNING: SENSITIVE CONTENT



NEWS UPDATE: Three dead, 5 injured in shooting inside the San Jose National High School in Tacloban City morning on Monday, June 22, 2026. One suspect arrested. More details as we get them.



| via GMA Regional TV Balitang Bisdak / Contributed video pic.twitter.com/DTZJ8qrysC — GMA Regional TV News (@GMARTVNews) June 22, 2026

另外，還有一名受傷的女學生滿臉痛苦，被其他同學合力抬出校外求救，現場一片混亂，並有未經證實的消息指出，死者中至少有一名是該校學生。

2名未成年槍手落網 當地居民協助制伏

塔克洛班市警局第一分局指出，警方獲報後立刻趕赴現場，確認共有8人中彈，其中3人不幸喪生、5人受傷緊急送往醫療機構搶救。

WATCH: Residents of San Jose District in Tacloban City help authorities apprehend the second suspect in the shooting incident at San Jose National High School on Monday (June 22, 2026) morning, which left at least three students dead and five others injured.



The first suspect, a… pic.twitter.com/gt6F2cyF7z — Philippine News Agency (@pnagovph) June 22, 2026

警方在案發後短短幾分鐘內，就迅速逮捕了第一名嫌犯，他是一名年僅15歲的國三生。而另一名原本在逃的嫌犯，隨後也在當地熱心居民的見義勇為下，協助警方成功將他逮捕歸案。警方證實，這兩名嫌犯都是未成年。

近年最慘重校園槍擊案 全區學校緊急停課

為了安全起見與因應突發狀況，塔克洛班市政府已緊急宣布，位在機場附近的聖荷西區內「所有學校全面停課」。

警方強調，這起案件是當地近年來死傷最慘重的校園槍擊事件，目前為了尊重家屬，在通知親屬前暫不公布死傷者身分；至於槍手的確切犯案動機，以及嫌犯與死傷者之間的關係，警方仍在全面深入調查釐清中，目前落網的未成年嫌犯後續將依少年司法相關程序處理。