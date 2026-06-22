「太子集團44歲高層」在日本被捕！　認了想騙永居權

記者吳美依／綜合報導

亞洲最大規模國際犯罪組織「太子集團」一名高層幹部在日本被逮捕，原因是涉嫌提交虛假住民異動申報，企圖取得永久居留權。

涉2罪名 3中國男女被捕

TBS、《日本經濟新聞》報導，日本警視廳14至17日逮捕出身中國、持有塞浦路斯國籍的太子集團高層幹部胡錫（Hu Xi，音譯），以及另外2名中國籍男女。

據知情人士透露，他們被指控明明沒有遷居至東京都中央區，卻於今年4月20日向區公所提交內容虛假的住民異動申報，因涉嫌違反「電磁紀錄公正證書原本不實登載罪」及「供用罪」落網。

胡錫是誰？坦承為取得永居

44歲的胡錫在太子集團內部被視為最高層幹部之一，已被美英等國列入經濟制裁名單。他對外以中文名「胡小偉」等多個身份活動，落網時正在東京都一家公司擔任負責人。

由於胡錫可能多次進出日本，警視廳正慎重調查他在日本境內究竟從事哪些活動。

胡錫在偵訊中供稱，「是為了取得永久居留權才遷移戶籍，手續全部委託代理人處理。」涉嫌接受委託代辦手續的31歲中國籍男子也因涉入本案被捕。

▼太子集團董事長陳志，曾在全球經濟獎頒獎典禮獲得柬埔寨「年度領袖人物」獎。（圖／翻攝自Prince Holding）

亞洲規模最大 太子集團跨國惡行

太子集團由中國福建省出身的陳志（Chen Zhi）創立，將柬埔寨作為據點，以高薪報酬為誘餌發布假徵才廣告，監禁並強迫受害者從事大規模網路詐騙，涉及人口販賣。

柬埔寨今年1月已應中國要求逮捕陳志，並將其引渡至中國。