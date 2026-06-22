歷年來最大！澳洲查獲2.7公噸古柯鹼　市值180億藏地下

▲澳洲警方查獲2.7公噸古柯鹼，市值達8.16億澳幣（約新台幣180億元）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲警方破獲該國史上規模最大的毒品走私案，執法人員在雪梨西區一處房屋地下查獲高達2.7公噸古柯鹼，估計市價高達8.16億澳幣（約新台幣180億元）。

2.7公噸毒品藏地下 2男企圖逃跑遭逮捕

BBC、SBS中文網等報導，這批2.7噸的毒品是19日在倫敦德里（Londonderry）一處房屋被搜出，當時警方展開突襲行動發現被假地板掩飾的地下秘密掩體。警方透露，毒品市值約8億澳幣，被裝在塑膠桶中。

警方收網時，現場兩名年齡分別為21歲和25歲的男子見狀企圖逃跑，隨即遭到警方壓制逮捕。兩人已被指控持有商業數量的非法輸入邊境管制毒品罪，在週末出庭後被還押候審。

▲嫌犯企圖逃跑，遭警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

水面漂40公斤毒品露餡 警方循線破案

警方這場突擊行動其實是代號Operation Minjiang的一部分，這波行動起源於今年5月，當時警方在北昆士蘭米奇角（Midge Point）一處船坡附近水域發現40公斤的古柯鹼。

根據警方掌握的情報，這批古柯鹼正是犯罪集團經昆士蘭州北部走私運入，接著才運往雪梨。

跨國追擊！涉案船隻遭索羅門群島扣押

就在上周，警方宣布已有另外6人落網。此外，一艘涉嫌參與走私行動、被懷疑是「母船」的嫌疑船隻，目前也已在索羅門群島遭到扣押。

澳洲聯邦警察指揮官傑伊（Stephen Jay）指出，目前針對毒品來源的調查仍在進行中，當局將持續與國際及國內執法夥伴密切合作，誓言揪出背後的犯罪集團及所有涉案協助者。