60年身世之謎曝光！童年死黨竟是親手足　紅髮藏真相

▲男子60歲時才透過DNA檢測發現，自己童年最要好的玩伴竟然是親生兄弟。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

英國男子赫西（Graham Hearsey）近日揭露一段離奇身世故事，他在60歲時才透過DNA檢測發現，自己童年最要好的玩伴竟然是親生兄弟，形容這項結果是人生中「最震撼的真相」。

英國媒體UNILAD報導，赫西表示，自己今年4月因病住院，期間開始重新思考自身身世，多年來他一直懷疑熟悉的父親是否為親生父親，並在長期聽聞相關傳言後決定進行DNA檢測。據悉，他自小便聽過說法，指童年好友大衛（David Joyce）的父親可能才是自己的生父。

隨著2人長大後逐漸失聯，赫西透過求職網站重新找到59歲的大衛，並主動聯繫對方，提出一起進行DNA檢測的想法。2人雖對結果不抱太多預期，但仍決定一試。經過約3週等待，檢測結果揭曉，大衛在電話中只簡單說了一句，「你好，兄弟。」讓2人相當震驚，原本的童年玩伴竟在60年後確認為親兄弟。

赫西回憶，2人童年住在同一條街，大衛有紅髮，雙方年紀相近，常一起玩耍也常闖禍，「我們有很多美好回憶，但之後各自走上不同人生道路，他加入軍隊，我則結婚成家。」對於遲來的真相，赫西坦言情緒複雜，但更多是感動與釋然，「能找到真正的兄弟，是一種難以形容的感覺，我們見面時擁抱並落淚，這是最美好的時刻。」

他也提到，雙方家庭對此結果均表示接受，並給予支持，同時也向自己的姊妹坦承「爸爸並非我的親生父親，大衛的父親才是」，所幸家人都能理解並平靜面對。赫西回憶，童年時曾對身世產生懷疑，尤其自己天生紅髮，但母親當時以「家族中總有紅髮孩子」為由安撫父親疑慮，並據稱曾寫信澄清他的身世。

據了解，赫西與大衛出生時間僅相差3個月，甚至在嬰兒時期曾共用嬰兒床。赫西最後半開玩笑表示，既然已經相認，「也許該補回這60年的生日與聖誕禮物」。

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