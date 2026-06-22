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把工作擺第一！男喊「退休再享受」打拚37年　退休2個月猝逝

▲▼限制出境，機場，出國。（圖／視覺中國）

▲男子辛勤工作37年後退休，準備在8月與妻子去度假，但這趟旅程如今已無法成行。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

一名68歲男子辛苦工作37年，幾乎從不請假，不料卻在退休短短兩個月後突發心臟驟停宣告不治。更令人痛心的是，他原本正準備與妻子展開人生第一次的長假旅行，要用1個月的時間好好來看一看這世界，如今卻已無法成行。

辛勞37年首度出遊　卻無法成行

Times Now報導，這起悲劇是由國外女醫師達雅娜（Dhivya Dhyana）在社群平台分享。達雅娜指出，這名68歲患者因心臟驟停被送往醫院，不幸的是未能搶回他的性命。

在患者過世後，他的妻子透露，丈夫在同一家公司待了37年，兩個月前才剛退休，夫妻倆原本計畫在8月展開為期1個月的旅行，好好的看一看這個世界。

把工作放第一位　常說「退休享受人生」

死者妻子稱，這趟行程的所有安排都已經預訂好了，丈夫過去總是把工作放在第一位，為了養活妻子與3個孩子，放棄參與家族旅行或朋友聚會，也很少休息。女醫師轉述，老翁生前常對妻子說，「現在讓我努力工作，退休後我就可以享受人生」。

醫師對此感嘆，有人犧牲時間、自由與健康，把工作永遠排在自己前面，但是「人生苦短，別把最好的年華都花在『以後再享受』的念頭上，因為你不知道自己是否還有機會迎來那一天」。

影片曝光後掀起討論，許多網友紛紛留言分享身邊親友的故事，他們把夢想一拖再拖，打算退休後再去實現，卻再也沒有機會。

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