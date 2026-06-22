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撞上農夫機車！　泰高中生「遭鐮刀割喉」當場身亡

▲▼泰國一名17歲高中生騎機車上學途中發生車禍，竟遭另一台摩托車載運的棕櫚採收鐮刀割斷頸部不治。（圖／翻攝臉書กู้ภัยไชยา）

▲高中生騎車上學途中發生車禍，竟遭對方載運的鐮刀割斷頸部不治。（圖／翻攝臉書กู้ภัยไชยา）

記者吳美依／綜合報導

泰國蘇叻他尼府（Surat Thani）發生駭人意外，一名17歲高中生騎機車上學途中發生車禍，竟遭對方機車邊車（sidecar）上載運的棕櫚採收鐮刀割斷頸部，當場傷重不治。

騎車上學　竟遭割喉亡

《曼谷郵報》報導，此案15日上午7時許發生在蘇叻他尼府猜亞縣（Chaiya）。

猜亞威達亞高中（Chaiya Wittaya School）12年級學生奇薩努蓬（Chitsanuphong Ruangsawat）騎機車上學時，與另一輛摩托車發生碰撞，對方邊車上裝載的鐮刀劇烈甩動，刀鋒直接劃過他的頸部，造成致命傷勢。

猜亞醫院急救人員抵達現場時，男學生倒臥路邊草地，已無生命跡象，他身上的制服血跡斑斑，生前騎乘的黑色機車也倒在一旁。

機車載鐮刀　居民怒抗議

警方調查指出，63歲肇事駕駛塔馬農（Thammanoon Borka）將3把棕櫚採收鐮刀放在摩托車邊車上，刀柄與刀刃向前突出約2公尺，從民宅駛出轉彎時與少年機車相撞。他已被警方帶回偵訊，全案細節仍在調查中。

這起事故引發公共道路載運農用工具的安全擔憂。民眾向警方及地方政府投訴稱，每天清晨都有4至5名棕櫚園工人駕駛機車穿越社區，車上鐮刀往往直接裸露，甚至突出車身1至2公尺，對用路人構成嚴重威脅。

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