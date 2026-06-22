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特斯拉「開輔助駕駛」高速撞進民宅！　76歲婦站客廳慘死

記者張方瑀／綜合報導

美國德州19日晚間發生一起死亡車禍。一名男子駕駛特斯拉Model 3時開啟了「自動輔助駕駛」模式，結果車輛卻高速失控衝破一棟磚造民宅，導致當時站在屋內的一名76歲老婦慘遭撞擊，經醫療直升機送醫搶救後仍宣告不治。

高速衝破磚牆　監視器錄下撞擊瞬間

根據《紐約時報》報導，哈里斯郡警長辦公室（Harris County Sheriff’s Office）發布聲明指出，這起事件發生在休士頓以西約30英里的凱蒂市（Katy）。當地時間19日晚間8時左右，肇事駕駛巴特勒（Michael Butler）正駕駛著特斯拉Model 3，並處於「使用自動駕駛輔助系統」的狀態。

當局表示，巴特勒未能將車輛保持在單一車道內，偏離道路後，沿著車道高速衝撞進布魯明公園巷1907號（1907 Blooming Park Lane）的磚造民宅。門口的監視器拍下了特斯拉直直衝進屋內的畫面，不過目前尚不清楚當時確切的車速。

76歲婦人無辜喪命　肇事駕駛無酒駕

哈里斯郡警長辦公室警官特曼（Alex Turman）表示，死者是76歲的屋主阿維拉（Martha Avila），她事發當時正站在房子前側的客廳裡，被撞後隨即由醫療直升機送往醫院，但最終仍被宣告不治。

調查人員指出，巴特勒沒有酒醉或服藥的跡象，在目前仍在進行的調查過程中也相當配合。特曼強調，「我們仍在評估到底是什麼原因，導致這輛車會在撞擊前失去速度控制。」

針對這起事故，哈里斯郡警長辦公室21日並未回覆進一步詢問；記者21日試圖聯繫巴特勒取得回應也未果，目前尚不清楚他是否在車禍中受傷。特斯拉方面亦未針對車禍及自家軟體做出回應。

自動輔助駕駛爭議多　曾大規模召回

特斯拉的自動輔助駕駛系統雖然深受車主歡迎，但多年來卻頻頻引發安全問題。儘管特斯拉的車主手冊有明文提醒，駕駛人開車時雙手必須放在方向盤上，並在發生任何狀況時隨時接管車輛。

事實上，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）因一系列涉及該技術的車禍（包含多起致命車禍），自2021年8月起針對這套系統展開調查。

聯邦監管機構後續指出，特斯拉未能確保駕駛人在使用這套能自動轉向、加速和煞車的軟體時保持專注，這促使特斯拉在2023年召回了超過200萬輛車。此外，在2024年，針對一起將2018年加州一名男子之死歸咎於該自駕軟體的訴訟，特斯拉最終達成了和解。

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