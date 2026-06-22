正妹網紅罹大腸癌4期！換新髮型「豁出去做自己」　這句話逼哭粉絲

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本正妹網紅「寝り子」原本是平凡的上班族，擔任公司的會計職務，平常喜歡吃拉麵、燒肉，也非常擅長吃辣，豈料去年5月發現身體有異狀後，被診斷罹患大腸癌第4期，此後她積極接受治療、透過影片鼓勵癌友。最近，現年33歲的她發布近照，只見昔日飄逸的長髮已經不再，剃了個大光頭。

根據日媒《まいどなニュース》，正妹網紅「寝り子」（Neriko）透過YouTube頻道發布自己對抗疾病的影片，至今吸引接近14萬人訂閱，最近她前往姊姊家靜養，並透過影片向粉絲透露，因為抗癌過程頭髮逐漸變得稀疏，因此與其等待頭髮慢慢掉光，還不如乾脆先把頭髮剃光，強調如此作風才能活得更像自己，最後甚至上傳光頭照片。

▲日本正妹網紅「寝り子」接受抗癌治療，最近接受理髮。（圖／翻攝自YouTube）

影片中的她穿著連身長裙，由姊姊協助剃髮。她表示，「美甲也不做了、有色隱形眼鏡也開始不戴了，變成光頭以後，越來越接近剛誕生時的模樣！（笑）家人與好友也不惜稱讚。」

對此，粉絲與網友們皆感到相當不捨，「無論變得怎樣，還是一樣漂亮」、「就算剃成光頭也一樣可愛，這就是身為美女的證據」、「美女不是靠髮型的」、「和髮型沒有關係」。

根據日媒《ENCOUNT》專訪，「寝り子」在罹病前非常喜歡吃拉麵、燒肉，甚至還曾直言「拉麵就是白米飯的小菜」，豈料2025年4月底，當時32歲的她上廁所，無意間發現馬桶竟然遭到血液染紅，身體甚至出現無法忍耐的劇痛、無法步行，以為是痔瘡惡化的她，趕緊前往社區醫院看診，沒想到醫生卻建議她直接到大醫院接受檢查。

▲日本正妹網紅「寝り子」在罹癌前長髮飄逸。（圖／翻攝自Instagram／neritoriko）

趁著連假，「寝り子」前往大醫院接受更詳細的檢查，這才被院方診斷罹患大腸癌第4期，且癌細胞已經侵犯到淋巴結與肺臟。

在媒體專訪中，她透露剛開始接受治療時身心非常焦慮，甚至閉眼時就會聯想到自己病逝的場景，還因此失眠、接受精神科治療。最後，她試著開始轉換心境，從「如果我死了該怎麼辦」到「為了活下去，我該怎麼做」，最後成功脫胎換骨，無須再服用精神科藥物。