韓新天地教主李萬熙　逼信徒「加入國民力量」！依違反政黨法偵辦

▲南韓大邱新天地教會會長李萬熙。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓「新天地教會」被基督教界視為異端，其高齡95歲的會長李萬熙過去曾被指控造假信徒名單，導致疫調工作延誤，進而造成新冠肺炎在南韓各地爆發。如今，檢警更揭發李萬熙試圖勾結特定政黨，要求信徒加入最大在野黨國民力量，至少5萬人加入該政黨。為此，檢警聯合搜查本部向法院聲請拘押令狀。

根據《韓聯社》，針對李萬熙涉嫌逼新天地教會信徒加入政黨國民力量一事，檢警聯合搜查本部（本部長為大田高等檢察長金泰勳）已於今（22）日，以違反政黨法等罪嫌，向法院聲請李萬熙的拘押令狀，是檢警聯合搜查本部於今年1月6日成立以來，時隔167天向法院聲請拘押令狀。

報導指出，為了影響2021至2024年總統大選、國會議員選舉（總選）的選舉結果，李萬熙涉嫌逼新天地教會信徒加入政黨「國民力量」（尹錫悅政府時期執政黨），違反南韓《政黨法》第42條不得逼迫加入或離開特定政黨的規定。

檢警聯合搜查本部指出，新天地教會以「彼拉提斯專案」為名，鼓勵信徒加入政黨國民力量，因此最後有超過5萬名的信徒申請加入該黨、成為該政黨的黨員，對國民力量的選舉工作帶來負面影響。

據悉，檢警聯合搜查本部曾於今年1月先後前往新天地教會總會、國民力量黨部執行扣押搜索，取得信徒名單與國民力量黨員名冊。檢警研判，要求信徒加入國民力量之指令，首先由總會長李萬熙下達指令，接著向下傳達至總務、各分派派長、教會負責人、壯年會、婦女會、青年會等。

部分人士接受偵訊時透露，該指令若非由新天地教會總會長李萬熙親自下達，是不可能出現這種組織性動員。對此，檢警聯合搜查本部曾於本月4日傳喚李萬熙接受偵訊，不過李萬熙卻在偵訊時否認一切行為。