韓星巴克今下午提早打烊！全體員工「改上歷史課」　為坦克日道歉

▲針對韓國星巴克「坦克日」行銷活動，新世界集團會長鄭溶鎮召開記者會鞠躬道歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

韓國星巴克因「坦克日」行銷爭議引發輿論反彈。對此，韓國星巴克宣布，今（22）日下午3時起，全國2160家門市提前打烊，針對全體員工進行歷史與倫理教育課程，創下27年來首度提前停業紀錄，母公司新世界集團會長鄭溶鎮也將於24日參與檢討與學習，並同步檢討行銷審查制度強化風險控管機制。

根據韓媒《京鄉新聞》，韓國星巴克指出，本次全國門市同步提前結束營業，是自1999年韓國首家門市梨大店開設後27年以來首次出現的情況。全國約2160家門市自16日起已陸續張貼公告，向消費者致歉並說明調整營業時間，強調將致力提供更好的顧客體驗。

▲韓國星巴克推出「518坦克日」優惠活動引爆全國抵制浪潮 。（圖／路透）

依照安排，22日下午3時打烊後，韓國星巴克各門市員工將透過公司提供的設備觀看統一製作的教育影片，無法當日參與者則需於後續完成線上補課。部分休假員工也必須補足課程內容，確保全體員工完成教育訓練。

相關教育影片內容，為17日針對韓國星巴克公司本部員工與E-mart等集團關係企業管理層所進行課程的錄影版本，由成均館大學社會學系教授巨廷禹、吳濟延（音譯）授課，主題分別聚焦於企業應具備的正確歷史認知，以及組織在商業決策中應有的社會敏感度與倫理標準。

此次事件起因於5月18日行銷活動爭議，當時韓國星巴克在推廣保溫杯相關促銷時，使用「坦克日」、「猛敲桌子」等文案，被外界質疑影射1980年光州民主化運動以及1987年學運等相關歷史事件，引發強烈批評與反彈，輿論迅速升高。

▲韓國星巴克推銷保溫鋼杯，使用「坦克日5/18」、「猛敲桌子」等敏感字眼。（圖／翻攝自韓網）

對此，韓國星巴克已啟動全面檢討，宣布將重新調整內部行銷決策流程，未來所有行銷企劃都必須通過社會敏感度檢核機制，並建立多重審查與風險評估制度，以避免類似爭議再次發生。

另外，母公司新世界集團也同步介入後續改革程序。會長鄭溶鎮預計將於24日與集團主要經營層共同參與相關教育影片學習，檢視並強化企業文化與決策流程。