54傷18失蹤！卡達拉斯拉凡工業區爆炸起火　首都聽見巨響

▲圖為卡達拉斯拉凡工業區。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

卡達拉斯拉凡工業區（Ras Laffan Industrial Area）一家工廠21日因技術問題發生猛烈爆炸並引發大火，就連首都杜哈（Doha）也能聽到巨大爆炸聲響。整起事件造成至少54人受傷，還有18人下落不明。

美聯社、路透等報導，這起爆炸發生在現場工作人員正試圖重啟作業運作之際，官方起初稱只有少數的人受傷，但數小時之後，卡達內政部公布的受傷統計數字遠高於此。

卡達能源公司表示，緊急應變小組已部署到位，目前火勢已獲控制。卡達內政部則稱，國際搜救隊正與民防單位合作，搜尋失蹤人員，但強調這起事件並未對公眾安全構成威脅。

這起爆炸事件恐怕會讓全球能源市場陷入更深的混亂，尤其卡達仍是全球主要天然氣生產國。拉斯拉凡位於卡達東北部沿海，是全球最重要的天然氣加工與出口中心之一，聚集大量液化天然氣設施及石化產業，被視為卡達能源出口命脈。