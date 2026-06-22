川普開嗆！　美伊談判「重大進展」關鍵一次看

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗在瑞士舉行的最新一輪談判取得重要進展；此前雙方就核計畫、制裁解除、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運安全及黎巴嫩局勢展開密集磋商之際，美國總統川普一度對伊朗發出強硬警告，甚至揚言若有必要，美國將控制荷莫茲海峽並徵收高額通行費，據傳伊朗代表團短暫離席抗議。不過在會談持續至深夜後，負責斡旋的巴基斯坦與卡達發布聯合聲明，宣布雙方已取得「令人鼓舞的進展」。

▲川普撂狠話。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



川普撂狠話再掀波折

福斯新聞（Fox News）首席國際特派員英斯特（Trey Yingst）表示，他與川普進行超過20分鐘電話訪問。川普在訪談中表示，如有必要，美國未來可能接管荷莫茲海峽，並向通過海峽的油輪收取相當於原油價值20％的通行費。

川普形容，美國將成為荷莫茲海峽與中東地區的「守護天使」。他並透露曾與伊朗高層官員通話，警告對方若再度關閉海峽，將面臨嚴重後果。針對伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）堅稱不會放棄濃縮鈾權利，川普也回應稱，伊朗領導人最好謹言慎行，否則美國將採取更進一步行動。

儘管談判期間一度出現波折，美國副總統范斯（JD Vance）率領的代表團仍與伊朗官員持續磋商至深夜。美方官員表示，雙方重點討論荷莫茲海峽持續開放機制、黎巴嫩南部停火安排，以及核協議各項核心內容，希望為後續技術談判建立基礎架構。

▲左起美國副總統范斯（JD Vance）、巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）與卡達首相兼外交大臣穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）。（圖／路透）



談判出現「重大進展」

在談判告一段落後，巴基斯坦與卡達發表聯合聲明指出，美伊會談是在「積極且具建設性的氣氛」下進行，並已取得「令人鼓舞的進展」。

根據聲明，美伊雙方同意成立「高層委員會」（High Level Committee），負責對後續談判與調解工作提供政治層面的監督與指導。雙方首席談判代表將定期向委員會報告進展，並成立多個工作小組，分別處理核子問題、制裁議題，以及監督與爭端解決機制，以確保先前簽署的終戰諒解備忘錄（MOU）獲得有效執行。

▲美伊談判3大議題。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



聲明並指出，各方已就未來60天內達成最終協議的路線圖取得共識，本周剩餘時間仍將繼續在瑞士展開技術層級談判，討論所有相關議題。

此外，美伊也同意成立由卡達與巴基斯坦協助運作的「衝突降溫小組」（de-confliction cell），並納入黎巴嫩相關機制，以協助終結當地軍事衝突。