爆乳挺世足！墨前市長「大秀深V」應援辣翻　回應酸民超霸氣

▲奎瓦斯替墨西哥國家隊應援時，大方秀出好身材。（圖／翻攝X@SandraCuevas）



記者吳美依／綜合報導

2026世界盃足球賽火熱開踢，墨西哥前市長奎瓦斯（Sandra Cuevas）為國家隊應援時，因身穿超低胸背心、大秀好身材，在網路上引發熱烈討論，其中不乏抨擊聲浪，而她本人也親自回應部分輿論對自己火辣穿著的批評。

根據社群媒體流傳畫面，現年40歲的奎瓦斯身著深V白色細肩帶背心，腰間繫著一件墨西哥球衣，與其他球迷一同興奮高喊應援口號，或者沉浸於派對氣氛、開心歌舞或合照。

面對網友大量留言，奎瓦斯以輕鬆口吻回應，「好啦各位，我能怎麼辦？總不能把它們（指胸部）拿下來吧？」她不覺得受到攻擊，並且認為那些批評只不過是每個人觀感不同，但「我們墨西哥人就是這樣。」

Copa Mundial de Fútbol 2026: ¡Viva México, desde el Ángel de la Independencia en nuestra alcaldía #Cuauhtémoc! #SandraCuevasMX pic.twitter.com/1rVrSU1C8Y — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 12, 2026

???????? Mexico fans never miss. Agree or disagree? ???????? pic.twitter.com/HTM2zTID0V — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 12, 2026

奎瓦斯2021年10月至2024年3月擔任墨西哥市庫奧特莫克區（Cuauhtémoc）市長，卸任後轉任「墨西哥新黨」（Mexico Nuevo）政治運動的協調員，目前依然活躍在該國政壇。

至於墨西哥隊在本屆世界盃小組賽開局亮眼，先以2比0擊敗南非，再以1比0擊退南韓，兩戰全勝、提前確定晉級淘汰賽，預計當地時間24日還要在小組賽最後一局迎戰捷克。