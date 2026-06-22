印度12歲少年狂看A片！「9月大女嬰」遭擄走性侵　全身血命危

▲ 一名出生僅9個月的女嬰遭到性侵。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦發生一起震驚社會的案件，一名12歲少年飲酒並觀看大量色情影片後，涉嫌於深夜強行抱走一名僅9個月大的熟睡女嬰並加以性侵。受害女嬰被家人發現受到重傷送醫，目前病況危急，而涉案少年已被當地警方拘留。

NDTV報導，根據警方調查，這起事件發生於古拉里哈（Gulariha）警局管轄區域，涉案的12歲少年被捕後供稱，他19日晚間飲酒後用手機觀看色情內容，接著便動手綁架了當時正躺在母親身旁熟睡的無辜女嬰，調查人員事後在他的手機裡查獲逾50部不雅影片及100多個色情網站瀏覽紀錄。

受害家屬表示，女嬰約在凌晨2時失蹤，全村居民開始找人，直到20日上午才在離家約500公尺處的田野中一座鐵皮棚附近發現女嬰，當時她渾身是血且痛苦不堪。家人見狀立刻將她送往社區衛生中心，但因病情惡化轉送至BRD醫學院。

醫療檢查結果證實女嬰曾遭受性侵，目前情況危急。警方調查過程中鎖定這名3天前才從昌迪加爾（Chandigarh）抵達的12歲男性親戚，並於21日將他拘留。當地警長帕蒂爾（Nimesh Patil）證實，女嬰正在接受治療，全案已依法律程序展開進一步行動。